Соль может испортить ваш бульон: когда её нельзя добавлять в блюдо

Соль – это тот ингредиент, без которого не обходится ни одно блюдо. Однако крайне важно выбрать подходящий момент для её добавления.

На первый взгляд, разницы нет, но на самом деле этот небольшой кулинарный нюанс полностью определяет цвет, прозрачность и насыщенность вашего блюда. Дело в том, что соль обладает способностью вытягивать или, наоборот, удерживать соки внутри продуктов, поэтому время засолки зависит от вашей кулинарной цели, отмечает портал Onet.

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Когда правильно солить бульон?

Если бросить соль в кастрюлю сразу, белки в мясе быстро свернутся, благодаря чему оно сохранит весь свой сок внутри. Этот вариант идеален, если вы планируете использовать сочное отварное мясо для салатов или других блюд, однако сам бульон в таком случае получится менее концентрированным.

Для получения того самого классического, янтарного и максимально ароматного супа солить его нужно за 15 – 20 минут до выключения плиты. За время медленного кипения мясо с костями и овощи успеют полностью отдать воде все свои питательные вещества и ароматы, а финальный штрих соли лишь гармонично подчеркнет этот глубокий вкус умами.

Ингредиент, который решает всё / Фото Pixabay

Сам процесс приготовления безупречного блюда требует простой последовательности действий. Сначала мясное ассорти из курицы, индейки или говядины на кости заливают исключительно холодной водой. Кастрюлю ставят на умеренный огонь и во время закипания тщательно снимают всю пену, ведь это главное условие идеальной прозрачности.

Примерно через полчаса после начала кипения в кастрюлю добавляют корнеплоды и овощи: морковь, порей, сельдерей и петрушку, а также пряности, такие как лавровый лист и перец горошком. Такой тайминг не позволит овощам развариться в кашу, а специи успеют раскрыться, не перебивая нежный мясной аромат. В конце блюдо солят, дают ему настояться последние минуты – и ваш кулинарный шедевр готов к подаче.