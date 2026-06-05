Почему шефы солят овощи еще до добавления в салат: этот секрет сделает из вас кулинарного гуру

Салаты замечательное дополнение к повседневной трапезе. И хотя готовить их совсем несложно, некоторые секреты способны сделать кардинальную разницу.

Несмотря на свою обыденность, обычная соль имеет колоссальное влияние на ваши блюда. Достаточно вполне простых секретов, чтобы их вкус засиял новыми красками, рассказывает портал Southern kitchen.

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Как правильно солить овощи на салат?

Соль помогает размягчать жесткие растительные волокна, что является незаменимым кулинарным лайфхаком, например, во время приготовления салата из капусты. Если вы хотите, чтобы ее листья стали нежнее и приятнее на вкус, соль нужно буквально втирать в зелень. Поэтому, когда рестораны предлагают в меню "массированную капусту кале" – это может выглядеть странно, но технологически это единственный правильный путь.

Жесткие овощи лучше солить перед добавлением в салат / Фото Pixabay

Экспериментируя с этим дома, не забудьте слить из капусты сок после засолки и перед добавлением заправки, и, конечно, знайте меру с самой солью.

Кстати, избыток воды способен испортить практически любое блюдо. Если ваш шпинатный киш, фриттата или пицца когда-то становились слишком водянистыми, причиной была именно влага, которая выделилась из зелени во время выпекания.

Чтобы этого избежать, сначала присолите листья, затем промойте его и тщательно отожмите всю лишнюю жидкость с помощью чистого кухонного полотенца. Тот же фокус стоит проделывать и тогда, когда вы готовите овощную пасту из кабачков или цуккини. Также соль пригодится, когда вы пассеруете лук до мягкости. Если кусочки остаются слишком твердыми, вместо того чтобы подливать на сковороду очередную порцию масла, просто бросьте щепотку соли. Она заставит лук активно отдать сок и быстрее размягчиться.

А вот с грибами ситуация кардинально противоположная. Если посолить шампиньоны или белые грибы в самом начале приготовления, они мгновенно пустят много жидкости и начнут тушиться в собственном соку, вместо того чтобы покрываться аппетитной корочкой. Лучше всего обжаривать их на максимальном огне в хорошо разогретой сковороде с минимумом масла. Когда грибы хорошо подрумянятся, добавьте кусочек сливочного масла, и только в конце – совсем немного соли, которая поможет им стать нежными и сочными.