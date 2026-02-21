Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Как сделать трендовую комбучу дома: нужно минимум усилий и ингредиентов
21 февраля, 13:21
3

Как сделать трендовую комбучу дома: нужно минимум усилий и ингредиентов

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Комбуча - это трендовый напиток из чайного гриба, который легко приготовить дома, используя черный чай, воду, сахар, чайный гриб и немного готовой комбучи.
  • Качественный чайный гриб имеет светло-кремовую окраску, легкий аромат яблочного уксуса и должен быть упругим и эластичным на ощупь.

21 февраля – День комбучи. Этот напиток стал очень трендовым среди молодежи, хотя предыдущие поколения также умели его делать.

Комбуча – это напиток из чайного гриба, который очень понравился молодежи. Впрочем, любой тренд можно воспроизвести дома, стоит лишь приложить немного усилий. Как сделать комбучу дома – рассказывает портал Shuba.

Читайте также Наши бабушки лелеяли этот секрет сочных котлет: что надо добавить в фарш

Как сделать комбучу?

  • Время: 25 минут + настаивание
  • Порций: 10

Ингредиенты: 
– 20 граммов черного листового чая; 
– 2 литра воды; 
– 240 граммов сахара; 
– чайный гриб; 
– 100 миллилитров комбучи.

Напиток, который всегда радует оригинальностью / Фото "Афиша"

Приготовление:

  1. Подготовьте заварку, залив чай стаканом кипятка, и дайте ему настояться под крышкой в течение 15 минут.
  2. Всыпьте сахар и тщательно перемешайте смесь, пока все кристаллы полностью не исчезнут.
  3. Полученный настой необходимо отфильтровать и соединить с прохладной чистой водой без газа.
  4. Очень важно, чтобы жидкость не была горячей, а содержание хлора в ней было минимальным, поскольку агрессивная среда и высокая температура могут подавлять жизнедеятельность симбиоза бактерий и дрожжей.
  5. Наполните стеклянную емкость подслащенным чаем, добавьте небольшое количество стартера (готовой комбучи) для создания нужной кислотности, влейте подготовленную брагу и осторожно опустите туда чайный гриб.
  6. Вместо крышки используйте марлю, закрепленную резинкой, чтобы напиток "дышал"", и держите банку подальше от прямых солнечных лучей.
  7. Процесс ферментации обычно длится от 5 до 7 суток летом и до 10 дней в холодное время года. Следите за сроками, чтобы напиток не стал слишком кислым.
  8. Готовность можно определить по отсутствию новых пузырьков газа, поднимающихся вверх.
  9. После завершения брожения процедите жидкость, перелейте ее в бутылки с плотными пластиковыми или керамическими пробками и отправьте в холодильник для стабилизации вкуса.

Как выбрать качественный чайный гриб?

Обязательно обращайте внимание на цвет: качественный гриб имеет равномерный светло-кремовый или бежевый окрас. Наличие темных пятен, налета или посторонних вкраплений свидетельствует о болезни организма или неправильном хранении, отмечает Kombuczara.

Здоровый чайный гриб имеет узнаваемый аромат, напоминающий легкий яблочный уксус. Важно проверить его и на ощупь – он должен быть упругим, плотным и эластичным. Если же текстура слишком мягкая, скользкая или гриб буквально разваливается в руках, использовать его для приготовления напитка не стоит.

Что еще приготовить?