Как сделать трендовую комбучу дома: нужно минимум усилий и ингредиентов
- Комбуча - это трендовый напиток из чайного гриба, который легко приготовить дома, используя черный чай, воду, сахар, чайный гриб и немного готовой комбучи.
- Качественный чайный гриб имеет светло-кремовую окраску, легкий аромат яблочного уксуса и должен быть упругим и эластичным на ощупь.
21 февраля – День комбучи. Этот напиток стал очень трендовым среди молодежи, хотя предыдущие поколения также умели его делать.
Комбуча – это напиток из чайного гриба, который очень понравился молодежи. Впрочем, любой тренд можно воспроизвести дома, стоит лишь приложить немного усилий. Как сделать комбучу дома – рассказывает портал Shuba.
Как сделать комбучу?
- Время: 25 минут + настаивание
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 20 граммов черного листового чая;
– 2 литра воды;
– 240 граммов сахара;
– чайный гриб;
– 100 миллилитров комбучи.
Напиток, который всегда радует оригинальностью / Фото "Афиша"
Приготовление:
- Подготовьте заварку, залив чай стаканом кипятка, и дайте ему настояться под крышкой в течение 15 минут.
- Всыпьте сахар и тщательно перемешайте смесь, пока все кристаллы полностью не исчезнут.
- Полученный настой необходимо отфильтровать и соединить с прохладной чистой водой без газа.
- Очень важно, чтобы жидкость не была горячей, а содержание хлора в ней было минимальным, поскольку агрессивная среда и высокая температура могут подавлять жизнедеятельность симбиоза бактерий и дрожжей.
- Наполните стеклянную емкость подслащенным чаем, добавьте небольшое количество стартера (готовой комбучи) для создания нужной кислотности, влейте подготовленную брагу и осторожно опустите туда чайный гриб.
- Вместо крышки используйте марлю, закрепленную резинкой, чтобы напиток "дышал"", и держите банку подальше от прямых солнечных лучей.
- Процесс ферментации обычно длится от 5 до 7 суток летом и до 10 дней в холодное время года. Следите за сроками, чтобы напиток не стал слишком кислым.
- Готовность можно определить по отсутствию новых пузырьков газа, поднимающихся вверх.
- После завершения брожения процедите жидкость, перелейте ее в бутылки с плотными пластиковыми или керамическими пробками и отправьте в холодильник для стабилизации вкуса.
Как выбрать качественный чайный гриб?
Обязательно обращайте внимание на цвет: качественный гриб имеет равномерный светло-кремовый или бежевый окрас. Наличие темных пятен, налета или посторонних вкраплений свидетельствует о болезни организма или неправильном хранении, отмечает Kombuczara.
Здоровый чайный гриб имеет узнаваемый аромат, напоминающий легкий яблочный уксус. Важно проверить его и на ощупь – он должен быть упругим, плотным и эластичным. Если же текстура слишком мягкая, скользкая или гриб буквально разваливается в руках, использовать его для приготовления напитка не стоит.
