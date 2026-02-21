Комбуча – это напиток из чайного гриба, который очень понравился молодежи. Впрочем, любой тренд можно воспроизвести дома, стоит лишь приложить немного усилий. Как сделать комбучу дома – рассказывает портал Shuba.

Как сделать комбучу?

Время : 25 минут + настаивание

: 25 минут + настаивание Порций: 10

Ингредиенты:

– 20 граммов черного листового чая;

– 2 литра воды;

– 240 граммов сахара;

– чайный гриб;

– 100 миллилитров комбучи.

Напиток, который всегда радует оригинальностью / Фото "Афиша"

Приготовление:

Подготовьте заварку, залив чай стаканом кипятка, и дайте ему настояться под крышкой в течение 15 минут. Всыпьте сахар и тщательно перемешайте смесь, пока все кристаллы полностью не исчезнут. Полученный настой необходимо отфильтровать и соединить с прохладной чистой водой без газа. Очень важно, чтобы жидкость не была горячей, а содержание хлора в ней было минимальным, поскольку агрессивная среда и высокая температура могут подавлять жизнедеятельность симбиоза бактерий и дрожжей. Наполните стеклянную емкость подслащенным чаем, добавьте небольшое количество стартера (готовой комбучи) для создания нужной кислотности, влейте подготовленную брагу и осторожно опустите туда чайный гриб. Вместо крышки используйте марлю, закрепленную резинкой, чтобы напиток "дышал"", и держите банку подальше от прямых солнечных лучей. Процесс ферментации обычно длится от 5 до 7 суток летом и до 10 дней в холодное время года. Следите за сроками, чтобы напиток не стал слишком кислым. Готовность можно определить по отсутствию новых пузырьков газа, поднимающихся вверх. После завершения брожения процедите жидкость, перелейте ее в бутылки с плотными пластиковыми или керамическими пробками и отправьте в холодильник для стабилизации вкуса.

Как выбрать качественный чайный гриб?

Обязательно обращайте внимание на цвет: качественный гриб имеет равномерный светло-кремовый или бежевый окрас. Наличие темных пятен, налета или посторонних вкраплений свидетельствует о болезни организма или неправильном хранении, отмечает Kombuczara.

Здоровый чайный гриб имеет узнаваемый аромат, напоминающий легкий яблочный уксус. Важно проверить его и на ощупь – он должен быть упругим, плотным и эластичным. Если же текстура слишком мягкая, скользкая или гриб буквально разваливается в руках, использовать его для приготовления напитка не стоит.

