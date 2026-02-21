Комбуча – це напій з чайного гриба, який дуже засмакував молоді. Втім, будь-який тренд можна відтворити вдома, варто лише докласти трішки зусиль. Як зробити комбучу вдома – розповідає портал Shuba.

Як зробити комбучу?

Час : 25 хвилин + настоювання

: 25 хвилин + настоювання Порцій: 10

Інгредієнти:

– 20 грамів чорного листового чаю;

– 2 літри води;

– 240 грамів цукру;

– чайний гриб;

– 100 мілілітрів комбучі.

Напій, який завжди тішить оригінальністю / Фото "Афіша"

Приготування:

Підготуйте заварку, заливши чай склянкою окропу, та дайте йому настоятися під кришкою протягом 15 хвилин. Всипте цукор і ретельно перемішайте суміш, поки всі кристали повністю не зникнуть. Отриманий настій необхідно відфільтрувати та поєднати з прохолодною чистою водою без газу. Дуже важливо, щоб рідина не була гарячою, а вміст хлору в ній був мінімальним, оскільки агресивне середовище та висока температура можуть пригнічувати життєдіяльність симбіозу бактерій і дріжджів. Наповніть скляну ємність підсолодженим чаєм, додайте невелику кількість стартера (готової комбучі) для створення потрібної кислотності, влийте підготовлену брагу та обережно опустіть туди чайний гриб. Замість кришки використовуйте марлю, закріплену гумкою, щоб напій "дихав"», і тримайте банку подалі від прямих сонячних променів. Процес ферментації зазвичай триває від 5 до 7 діб улітку та до 10 днів у холодну пору року. Пильнуйте за термінами, щоб напій не став занадто кислим. Готовність можна визначити за відсутністю нових бульбашок газу, що підіймаються вгору. Після завершення бродіння процідіть рідину, перелийте її в пляшки зі щільними пластиковими або керамічними пробками та відправте в холодильник для стабілізації смаку.

Як вибрати якісний чайний гриб?

Обовʼязково звертайте увагу на колір: якісний гриб має рівномірне світло-кремове або бежеве забарвлення. Наявність темних плям, нальоту або сторонніх вкраплень свідчить про хворобу організму або неправильне зберігання, наголошує Kombuczara.

Здоровий чайний гриб має впізнаваний аромат, що нагадує легкий яблучний оцет. Важливо перевірити його і на дотик – він повинен бути пружним, щільним та еластичним. Якщо ж текстура занадто м'яка, слизька або гриб буквально розвалюється в руках, використовувати його для приготування напою не варто.

