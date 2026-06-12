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12 июня, 13:30
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Запечатываем лето в банке: компот "Мохито" с клубникой станет любимым напитком вашей семьи

Лилия Имбировская-Сиваковская

Компоты дают прекрасную возможность сохранить вкус лета вплоть до зимы. А с новыми рецептами они становятся вкуснее современных газированных напитков!

"Мохито" с клубникой – один из фаворитов летнего сезона. Хорошие новости – вы легко можете сохранить этот вкус лета на зиму, сообщает портал Cookpad.

Интересно Этот трюк позволяет сохранить клубнику свежей в течение нескольких недель: храните ее только таким способом

Как приготовить компот «Мохито» с клубникой?

Ингредиенты: 
– 0,5 литров клубники;
– 0,3 литра сахара;
– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
– 1 – 2 дольки лимона;
– 1 веточка мяты;
– 3 литра кипятка.

Вкус лета в банке / Фото "Рецепты на все вкусы"

Приготовление:

  1. Для начала тщательно удалите с ягод все зеленые хвостики.
  2. После этого промойте очищенную клубнику вместе со свежей мятой под проточной водой и переложите их в трехлитровую стеклянную банку, заполняя ее примерно на пол-литра.
  3. Сюда же засыпьте сахар, добавьте кусочек лимона и немного лимонной кислоты для баланса вкуса и цвета.
  4. Залейте все содержимое кипятком и хорошо перемешайте, чтобы растворились сладкие кристаллы.
  5. Если вы планируете сохранить напиток на зиму, сразу герметично закатайте банку крышкой и переверните вверх дном для самостерилизации.
  6. Если же компот готовится для быстрого угощения, просто прикройте его и оставьте настаиваться в течение 20 – 30 минут.

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