В 90-х им не было равных: делаем конфеты "Метеорит" –это погрузит в воспоминания детства

Лучшие конфеты – те, которые сделаны собственноручно. Нужно совсем немного, чтобы окунуться в настоящее наслаждение.

"Метеорит" – это лакомство, вкус которого остался с нами на всю жизнь. Достаточно одного кусочка, чтобы вы вернулись в сладкие воспоминания детства. 24 Канал предлагает пережить этот особый опыт с рецептом портала "На пенсии". Читайте также Его никогда не бывает много: клубничный зефир, который всегда съедают на раз Рецепт конфет "Метеорит" Время : 20 минут + застывание

: 20 минут + застывание Порций: 8 Ингредиенты:

– 300 граммов поджаренных орехов;

– 1 яичный белок;

– 70 граммов сахарной пудры;

– 200 граммов черного шоколада;

– ванильный сахар по вкусу. Приготовление: Слегка измельчите орехи в блендере, но не до состояния крошки, кусочки должны остаться ощутимыми. В кастрюле с толстым дном соедините яичный белок, сахарную пудру и ванильный сахар. Добавьте большую часть ореховой массы. Поставьте смесь на средний огонь и варите в течение 10 минут, постоянно помешивая. Высыпьте остальные орехи в горячую массу и тщательно перемешайте до однородной текстуры. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики. Поставьте их в холодильник на 10 минут для стабилизации. На водяной бане растопите шоколад. Каждую охлажденную конфету окуните в растопленный шоколад с помощью вилки или шпажки, после чего выложите на пергаментную бумагу. Дайте лакомству полностью застыть, лучше всего – в холодильнике. Приятного аппетита! Вкусно и изысканно: самый простой рецепт клубничного зефира.