3 марта, 23:55
3

Сочные и одновременно постные: очень вкусные котлеты, которые понравятся каждому

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Всем понравится приготовление постных рыбных котлет с соусом тартар, которые остаются сочными и хорошо держат форму.
  • Рекомендации по выбору соусов: следует обращать внимание на состав, где важными ингредиентами являются натуральные продукты, а не сахар или ароматизаторы.

В пост часто хочется чего-то сытного, но без мяса. Рыбные котлеты – отличный вариант. Классическое блюдо, которое можно подать с пюре или печеным картофелем.

Такие котлеты хорошо держат форму и остаются сочными внутри, пишет Валя Саенко. Если добавить к ним соус, то все будут просить добавку.

Как приготовить постные рыбные котлеты?

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты: 
– 600 граммов рыбного филе; 
– 1 репчатый лук; 
– зеленый лук и свежий укроп (3 – 5 побегов); 
– 1 куриное яйцо; 
– 1 столовая ложка панировочных сухарей; 
– 2 столовые ложки греческого йогурта; 
– соль и перец по вкусу; 
– пшеничная мука для панировки котлет; 
для соуса тартар: 
– 150 греческого йогурта; 
– 100 граммов сметаны; 
– 1 пучок укропа; 
– соленый огурец; 
– половина репчатого лука (можно использовать сорт Марс).

Делаем рыбные котлеты, в которые вы влюбитесь: видео

Приготовление:

  1. Репчатый лук тщательно очистите, нарежьте мелким кубиком и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до румяности.
  2. Пока лук жарится, приготовьте рыбный фарш в мясорубке или измельчите рыбу ручным блендером.
  3. Добавьте в фарш свежую зелень и еще раз коротко перебейте, далее вбейте яйцо, положите йогурт и всыпьте сухари, приправьте солью и черным молотым перцем, а затем добавьте обжаренный лук и хорошо перемешайте – масса должна получиться довольно густой.
  4. Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до готовности.
  5. Для соуса тартар огурец нарежьте мелким кубиком, так же мелко нарежьте репчатый лук, укроп порубите и смешайте все со сметаной и греческим йогуртом.
  6. Подавайте рыбные котлеты вместе с соусом.

Как выбрать соус в магазине?

Есть проверенное годами правило – не верить названию, доверять только составу, пишет Ецг. Обычно, все важное написано мелким шрифтом.

В кетчупе нормально видеть томаты или томатную пасту, воду, специи, уксус, соль. С бургерными соусами хитрее – там обычно база майонезная или масляная. Хорошо, когда это подсолнечное или рапсовое масло, яйцо или яичный желток, горчица, огурцы/лук, специи. Тартар имеет четкие маркеры: огурцы, каперсы или зелень, горчица, кислинка, специи.

Что лучше не покупать вообще – когда в первых строках стоит сахар или сиропы, а основной ингредиент где-то в конце. Много ароматизаторов или эмульгаторов. Длинный список загустителей и стабилизаторов или подозрительно яркий цвет.

