Сочные и одновременно постные: очень вкусные котлеты, которые понравятся каждому

В пост часто хочется чего-то сытного, но без мяса. Рыбные котлеты – отличный вариант. Классическое блюдо, которое можно подать с пюре или печеным картофелем.

Такие котлеты хорошо держат форму и остаются сочными внутри, пишет Валя Саенко. Если добавить к ним соус, то все будут просить добавку.

Как приготовить постные рыбные котлеты?

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов рыбного филе;

– 1 репчатый лук;

– зеленый лук и свежий укроп (3 – 5 побегов);

– 1 куриное яйцо;

– 1 столовая ложка панировочных сухарей;

– 2 столовые ложки греческого йогурта;

– соль и перец по вкусу;

– пшеничная мука для панировки котлет;

для соуса тартар:

– 150 греческого йогурта;

– 100 граммов сметаны;

– 1 пучок укропа;

– соленый огурец;

– половина репчатого лука (можно использовать сорт Марс).

Приготовление:

Репчатый лук тщательно очистите, нарежьте мелким кубиком и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до румяности. Пока лук жарится, приготовьте рыбный фарш в мясорубке или измельчите рыбу ручным блендером. Добавьте в фарш свежую зелень и еще раз коротко перебейте, далее вбейте яйцо, положите йогурт и всыпьте сухари, приправьте солью и черным молотым перцем, а затем добавьте обжаренный лук и хорошо перемешайте – масса должна получиться довольно густой. Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до готовности. Для соуса тартар огурец нарежьте мелким кубиком, так же мелко нарежьте репчатый лук, укроп порубите и смешайте все со сметаной и греческим йогуртом. Подавайте рыбные котлеты вместе с соусом.

Как выбрать соус в магазине?

Есть проверенное годами правило – не верить названию, доверять только составу, пишет Ецг. Обычно, все важное написано мелким шрифтом.

В кетчупе нормально видеть томаты или томатную пасту, воду, специи, уксус, соль. С бургерными соусами хитрее – там обычно база майонезная или масляная. Хорошо, когда это подсолнечное или рапсовое масло, яйцо или яичный желток, горчица, огурцы/лук, специи. Тартар имеет четкие маркеры: огурцы, каперсы или зелень, горчица, кислинка, специи.

Что лучше не покупать вообще – когда в первых строках стоит сахар или сиропы, а основной ингредиент где-то в конце. Много ароматизаторов или эмульгаторов. Длинный список загустителей и стабилизаторов или подозрительно яркий цвет.

