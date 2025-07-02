Это настоящее сокровище: рецепт "ленивых" котлет, которые съедают в один подход

Для хозяек эти котлетки станут настоящим спасением после тяжелого дня. Готовить их – дело нескольких минут, а результат всегда потрясающий.

Если стоять у плиты не хочется, а порадовать родных вкусной трапезой необходимо – обязательно воспользуйтесь этим рецептом котлеток. Они не требуют усилий и получаются такими аппетитными, что их съедают с первого же раза, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".

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Рецепт "ленивых" котлет

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 30 миллилитров подсолнечного масла;

– 250 граммов капусты;

– 2 зубчика чеснока;

– 500 граммов фарша;

– 2 помидора;

– кориандр, перец, соль;

– 5 столовых ложек сметаны.

Приготовление:

Лук нарежьте маленькими кубиками, а морковь натрите на средней терке. Часть пойдет в начинку, часть – для соуса. На сковороде подрумяньте нарезанный лук с морковью до мягкости. Добавьте мелко нашинкованную капусту, тушите примерно 20 минут, пока она не станет мягкой. Приправьте солью, молотым перцем и кориандром. Готовые овощи добавьте к фаршу. Посолите, поперчите, добавьте натертый чеснок и хорошо все вымешайте до однородной массы. Сформируйте из фарша котлетки. Жарьте их на сильном огне по несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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