Если стоять у плиты не хочется, а порадовать родных вкусной трапезой необходимо – обязательно воспользуйтесь этим рецептом котлеток. Они не требуют усилий и получаются такими аппетитными, что их съедают с первого же раза, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".
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Рецепт "ленивых" котлет
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 30 миллилитров подсолнечного масла;
– 250 граммов капусты;
– 2 зубчика чеснока;
– 500 граммов фарша;
– 2 помидора;
– кориандр, перец, соль;
– 5 столовых ложек сметаны.
Приготовление:
Лук нарежьте маленькими кубиками, а морковь натрите на средней терке. Часть пойдет в начинку, часть – для соуса.
На сковороде подрумяньте нарезанный лук с морковью до мягкости.
Добавьте мелко нашинкованную капусту, тушите примерно 20 минут, пока она не станет мягкой. Приправьте солью, молотым перцем и кориандром.
Готовые овощи добавьте к фаршу. Посолите, поперчите, добавьте натертый чеснок и хорошо все вымешайте до однородной массы.
Сформируйте из фарша котлетки.
Жарьте их на сильном огне по несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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