Якщо стояти біля плити не хочеться, а потішити рідних смачною трапезою необхідно – обовʼязково скористайтеся цим рецептом котлеток. Вони не потребують зусиль і виходять такими апетитними, що їх зʼїдають з першого ж разу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".
Не пропустіть "Олівʼє" навіть поруч не стоїть: рецепт найсмачнішого салату з куркою на щодень
Рецепт "лінивих" котлет
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 30 мілілітрів соняшникової олії;
– 250 грамів капусти;
– 2 зубчики часнику;
– 500 грамів фаршу;
– 2 помідори;
– коріандр, перець, сіль;
– 5 столових ложок сметани.
Приготування:
Цибулю наріжте маленькими кубиками, а моркву натріть на середній тертці. Частина піде в начинку, частина – для соусу.
На пательні підрум’яньте нарізану цибулю з морквою до м’якості.
Додайте дрібно нашатковану капусту, тушкуйте приблизно 20 хвилин, поки вона не стане м’якою. Приправте сіллю, меленим перцем і коріандром.
Готові овочі додайте до фаршу. Посоліть, поперчіть, додайте натертий часник і добре все вимішайте до однорідної маси.
Сформуйте з фаршу котлетки.
Смажте їх на сильному вогні по кілька хвилин з кожного боку до появи золотистої скоринки.
Смачного!
Напій предків, який смачніший за пиво: як приготувати контабас.