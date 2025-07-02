Якщо стояти біля плити не хочеться, а потішити рідних смачною трапезою необхідно – обовʼязково скористайтеся цим рецептом котлеток. Вони не потребують зусиль і виходять такими апетитними, що їх зʼїдають з першого ж разу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".

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Рецепт "лінивих" котлет

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 30 мілілітрів соняшникової олії;

– 250 грамів капусти;

– 2 зубчики часнику;

– 500 грамів фаршу;

– 2 помідори;

– коріандр, перець, сіль;

– 5 столових ложок сметани.

Приготування:

Цибулю наріжте маленькими кубиками, а моркву натріть на середній тертці. Частина піде в начинку, частина – для соусу. На пательні підрум’яньте нарізану цибулю з морквою до м’якості. Додайте дрібно нашатковану капусту, тушкуйте приблизно 20 хвилин, поки вона не стане м’якою. Приправте сіллю, меленим перцем і коріандром. Готові овочі додайте до фаршу. Посоліть, поперчіть, додайте натертий часник і добре все вимішайте до однорідної маси. Сформуйте з фаршу котлетки. Смажте їх на сильному вогні по кілька хвилин з кожного боку до появи золотистої скоринки.

Смачного!

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