Вкусности по-киевски от 1915 года: ленивые котлеты в духовке без лишних хлопот

Котлета по-киевски давно стала классикой, но ее традиционное приготовление требует времени и аккуратности. Поэтому со временем появились более простые варианты, которые дают похожий результат без лишних хлопот.

В этом рецепте сохранена главная идея блюда – нежное куриное мясо и сочная начинка внутри. Но вместо сложного формирования с целым филе используется фарш, поэтому блюдо получается более доступным для домашнего приготовления и вполне подходит даже для будничного обеда, сообщает Shuba.

Как запечь котлеты в духовке?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов куриного филе;

– 1 куриное яйцо;

– 1 столовая ложка крахмала;

– 40 граммов сливочного масла;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 пучок укропа;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– 30 граммов сливочного масла для формы.

Просто и вкусно к обеду / Фото unsplash

Приготовление:

Куриное филе нарежьте и пропустите через мясорубку или перебейте в блендере. Добавьте яйцо и 1 столовую ложку крахмала, после чего хорошо перемешайте. К фаршу введите чеснок, пропущенный через пресс или мелко измельченный, посолите и поперчите по вкусу, а тогда еще раз тщательно вымешайте. Готовый фарш отбейте об стол 8 – 10 раз и оставьте ненадолго отдохнуть. Тем временем мелко нарежьте укроп и натрите твердый сыр. Духовку разогрейте до 200 градусов в режиме "верх–низ". Форму для запекания с высокими стенками смажьте сливочным маслом. Разделите фарш на 7 – 8 частей. Руками, смоченными в воде, расплющите каждую часть в лепешку. В середину выложите укроп, натертый сыр и кусочек сливочного масла, после чего сформируйте котлеты. Переложите их в форму швом вниз и запекайте 18 – 20 минут, пока фарш не посветлеет. Подавайте котлеты горячими. После повторного разогрева в микроволновке или духовке они также будут оставаться сочными.

Что можно еще добавить к котлетам?

Один из простых способов сделать котлеты более мягкими – добавить к фаршу немного газированной воды, пишет Rmf. Именно она помогает сохранить нежную текстуру и не дает мясу пересохнуть во время жарки. В результате котлеты получаются более сочными и деликатными на вкус.

Немаловажную роль играют и специи. Чаще всего для фарша используют соль и черный перец – это базовое сочетание, без которого трудно представить хорошие котлеты. Лучше всего вкус раскрывается тогда, когда добавляют свежемолотый перец и обычную не йодированную соль.

Еще один компонент, который часто используют для мягкости, – молоко. Оно делает мясную массу более эластичной, поэтому фарш легче формировать, а сами котлеты лучше держат форму на сковороде.

Особенно хорошо работает сочетание молока с панировочными сухарями. После смешивания образуется влажная мягкая масса, которая помогает удержать сок внутри. Именно благодаря этому котлеты остаются нежными и не становятся сухими после приготовления.

