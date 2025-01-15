Крабовый салат по-новому: такого рецепта этого салата вы еще точно не пробовали
Крабовый салат – яркая и ароматная закуска, которая быстро готовится, а на вкус по-особенному. Такой салатик хорошо подходит как для повседневного стола, так и для праздничного.
Существует множество рецептов салата из крабовых палочек, и каждый из них вкусный. Сегодня 24 Канал со ссылкой на Storinka делится рецептом традиционного салата по-новому.
Читайте также Сметают за пару минут: отпадная закуска всего из трех ингредиентов
Крабовый салат по-новому
- Время: 20 минут
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 4 небольших помидора;
– 130 граммов сыра;
– несколько веточек укропа;
– майонез – по вкусу.
Приготовление:
- Палочки очистите и нарежьте крупными кубиками.
- Измельчите брусочками помидоры и сыр.
- Заправьте майонезом, посыпьте мелко нарезанным укропом. Посолите, поперчите и перемешайте.
Но всегда можно добавить или убрать какие-то продукты. Например, этот салат точно не испортит консервированная кукуруза, сладкий перец или огурцы – все зависит от ваших предпочтений.
Понравился рецепт? Тогда приготовьте морковь по-корейски на скорую руку.