Крабовый салат по-новому: такого рецепта этого салата вы еще точно не пробовали

Крабовый салат – яркая и ароматная закуска, которая быстро готовится, а на вкус по-особенному. Такой салатик хорошо подходит как для повседневного стола, так и для праздничного.

Существует множество рецептов салата из крабовых палочек, и каждый из них вкусный. Сегодня 24 Канал со ссылкой на Storinka делится рецептом традиционного салата по-новому.

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Крабовый салат по-новому

Время: 20 минут

20 минут Порции: 5

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 4 небольших помидора;

– 130 граммов сыра;

– несколько веточек укропа;

– майонез – по вкусу.

Приготовление:

Палочки очистите и нарежьте крупными кубиками.

Измельчите брусочками помидоры и сыр.

Заправьте майонезом, посыпьте мелко нарезанным укропом. Посолите, поперчите и перемешайте.

Но всегда можно добавить или убрать какие-то продукты. Например, этот салат точно не испортит консервированная кукуруза, сладкий перец или огурцы – все зависит от ваших предпочтений.

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