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22 апреля, 12:09
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Крабовый по-новому: рецепт любимого салата с оригинальным ингредиентом

Марта Касиянчук

Крабовый салат остается популярным блюдом среди многих. Хотя традиционных рецептов существует множество, добавление оригинальных ингредиентов к классической основе может предложить новый вкус любимого салата.

24 Канал со ссылкой на Instagram @polli_cooking делится рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек с зеленым луком, огурцами и яйцами.

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Крабовый салат с оригинальным ингредиентом

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 150 граммов крабовых палочек;
– 1 огурец;
– 3 – 4 столовые ложки кукурузы;
– 2 яйца;
– зеленый лук;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль, перец – по вкусу.

Как приготовить салат: смотрите видео

Приготовление:

  1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарежьте кубиками.
     
  2. Добавьте сладкую кукурузу и зеленый лук.
     
  3. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по своему вкусу. Можете подавать сразу к столу.

Приятного аппетита!

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