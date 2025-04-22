Крабовый по-новому: рецепт любимого салата с оригинальным ингредиентом

Крабовый салат остается популярным блюдом среди многих. Хотя традиционных рецептов существует множество, добавление оригинальных ингредиентов к классической основе может предложить новый вкус любимого салата.

24 Канал со ссылкой на Instagram @polli_cooking делится рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек с зеленым луком, огурцами и яйцами.

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Крабовый салат с оригинальным ингредиентом

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов крабовых палочек;

– 1 огурец;

– 3 – 4 столовые ложки кукурузы;

– 2 яйца;

– зеленый лук;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соль, перец – по вкусу.

Как приготовить салат: смотрите видео

Приготовление:

Крабовые палочки, огурец и яйца нарежьте кубиками.

Добавьте сладкую кукурузу и зеленый лук.

Заправьте майонезом, посолите и поперчите по своему вкусу. Можете подавать сразу к столу.

Приятного аппетита!

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