Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Не просто тост с ветчиной: "крок-мадам" превратит завтрак в маленький праздник
25 июня, 18:35
2

Не просто тост с ветчиной: "крок-мадам" превратит завтрак в маленький праздник

Лилия Имбировская-Сиваковская

Горячий тост с сыром и ветчиной часто спасает, когда хочется чего-то сытного, но без долгих приготовлений. В этом варианте обычный хлеб быстро превращается в полноценное блюдо благодаря соусу, румяной корочке и яйцу сверху.

Это французское лакомство удобно готовить на завтрак или в качестве быстрого перекуса, когда дома есть несколько основных продуктов. Нужно всего лишь собрать тост, запечь его до аппетитной корочки и добавить яйцо перед подачей, пишет ANGE COOK.

Интересно: скорлупа слетит за секунду: в какой воде стоит варить яйца

Как приготовить кроке-мадам?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 10 граммов сливочного масла; 
– 10 граммов муки; 
– 120 миллилитров молока; 
– соль; 
– перец; 
– хлеб; 
– ветчина; 
– твёрдый сыр; 
– яйцо.

Как приготовить такой особенный завтрак: смотрите видео

Приготовление:

  1. Растопите сливочное масло в небольшом сотейнике или на сковороде.
  2. Добавьте муку и перемешайте, чтобы получилась однородная основа для соуса.
  3. Постепенно влейте молоко небольшими порциями и постоянно размешивайте массу, чтобы не было комочков.
  4. Варите соус до загустения, а в конце приправьте солью и перцем.
  5. На кусок хлеба выложите часть соуса, сверху положите ветчину, снова добавьте немного соуса и посыпьте тертым сыром.
  6. Поставьте хлеб в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте 10 – 15 минут, пока сверху не появится румяная корочка.
  7. Отдельно поджарьте яйцо и выложите его на готовый горячий тост.

Что такое "крок-мадам"?

Крок мадам – это горячий французский сэндвич из хлеба, ветчины, сыра и соуса бешамель, который запекают до появления румяной корочки, а сверху подают с яйцом. Его считают "женской" версией крок месье — такого же тоста, но без яйца.

Крок месье появился в парижских кафе ещё в начале ХХ века, а крок мадам стал его более эффектным продолжением. Название часто объясняют тем, что яйцо сверху напоминало женскую шляпку — деталь небольшая, но именно она превратила обычный горячий тост в отдельную французскую классику.

Связанные темы:

Вкусные и простые рецепты