Рецепт кролика с грибами: идеально приготовить на Пасху

Кролик на праздничном столе – это нечто особенное, что сразу задает другое настроение угощению. Если приготовить его правильно, мясо получается мягким, сочным и хорошо впитывает вкусы специй, грибов и соуса.

Именно поэтому такой рецепт вполне уместен для Пасхи, когда хочется подать что-то не банальное, но понятное и действительно вкусное, сообщает Апіа gotuje.

Как запечь кролика с грибами?

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 тушку кролика весом примерно 1 – 1,5 килограмма;

– 2 столовые ложки топленого сливочного масла;

– 1 чайную ложку соли;

– 1 чайную ложку белого перца;

– 1 столовую ложку майорана;

– 2 столовые ложки сладкой паприки;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 луковицу;

– 250 граммов глив;

– 1 банку кокосового молока;

– горсть семян кунжута для посыпки в конце выпекания по желанию.

Приготовление:

Отдельно приготовьте смесь для натирания. В кастрюлю положите топленое сливочное масло, соль, белый перец, майоран, сладкую паприку и чеснок, пропущенный через пресс. Недолго прогрейте, постоянно помешивая, только чтобы масло растопилось и масса стала однородной. Теплой ароматной пастой хорошо натрите куски кролика. В форму для запекания выложите очищенную луковицу и нарезанные вешенки. Между ними разместите мясо вместе с остатками маринада, после чего смажьте или сбрызните все кокосовым молоком. Форму плотно накройте фольгой. Запекайте 40 минут при температуре 200 градусов, затем уменьшите температуру до 180 градусов и готовьте еще 20 минут уже без фольги. В конце по желанию посыпьте кролика кунжутом. Подавать блюдо можно с вареным картофелем, макаронами или крупами.

Как разобрать тушку кролика?

Чтобы разобрать кролика, начните с задних лап – сделайте надрез вдоль паха, согните ногу, выньте кость из скакательного сустава, а затем разрежьте его, пишет Doradca smaku. Режьте там, где нож проходит с наименьшим сопротивлением.

Далее срежьте лоскуты, которые свободно свисают с обеих сторон грудной клетки – от последнего ребра до позвоночника. После этого отклоните позвоночник назад, сломайте его и разрежьте. Задняя часть – это седло. Передние лапы отрежьте так же, как задние, но без разрезания суставов.

Есть еще одна деталь, о которой часто забывают, а она портит весь результат – кролика не стоит рубить наугад, как курицу. У него мелкие и хрупкие кости, поэтому от грубого нажима могут появиться острые обломки в мясе. Именно поэтому лучше работать острым ножом и кухонными ножницами, а суставы сперва прощупывать пальцами.

Если тушка скользкая и "ходит" под руками, промокните ее бумажным полотенцем – так будет и удобнее, и безопаснее. Самые мясистые части – задние лапы и седло – обычно оставляют для запекания или тушения большими кусками, а тонкие края брюшка и переднюю часть лучше сразу отложить на рагу, бульон или паштет, потому что они готовятся иначе и быстрее теряют сочность.

