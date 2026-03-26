Саме тому такий рецепт цілком доречний для Великодня, коли хочеться подати щось не банальне, але зрозуміле й справді смачне, повідомляє Аnia gotuje.

Як запекти кролика з грибами?

Час : 1,5 години

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 тушку кролика вагою приблизно 1 – 1,5 кілограма;

– 2 столові ложки топленого вершкового масла;

– 1 чайну ложку солі;

– 1 чайну ложку білого перцю;

– 1 столову ложку майорану;

– 2 столові ложки солодкої паприки;

– 4 зубчики часнику;

– 1 цибулину;

– 250 грамів глив;

– 1 банку кокосового молока;

– жменю насіння кунжуту для посипання в кінці випікання за бажанням.

Приготування:

Окремо приготуйте суміш для натирання. У каструлю покладіть топлене вершкове масло, сіль, білий перець, майоран, солодку паприку та часник, пропущений через прес. Недовго прогрійте, постійно помішуючи, лише щоб масло розтопилося й маса стала однорідною. Теплою ароматною пастою добре натріть шматки кролика. У форму для запікання викладіть очищену цибулину та нарізані гливи. Між ними розмістіть м’ясо разом із залишками маринаду, після чого змастіть або збризніть усе кокосовим молоком. Форму щільно накрийте фольгою. Запікайте 40 хвилин за температури 200 градусів, потім зменште температуру до 180 градусів і готуйте ще 20 хвилин уже без фольги. Наприкінці за бажанням посипте кролика кунжутом. Подавати страву можна з вареною картоплею, макаронами або крупами.

Як розібрати тушку кролика?

Щоб розібрати кролика, почніть із задніх лап – зробіть надріз уздовж паху, зігніть ногу, вийміть кістку зі скакального суглоба, а потім розріжте його, пише Doradca smaku. Ріжте там, де ніж проходить з найменшим опором.

Далі зріжте клапті, які вільно звисають з обох боків грудної клітки – від останнього ребра до хребта. Після цього відхиліть хребет назад, зламайте його й розріжте. Задня частина – це сідло. Передні лапи відріжте так само, як задні, але без розрізання суглобів.

Є ще одна деталь, про яку часто забувають, а вона псує весь результат – кролика не варто рубати навмання, як курку. У нього дрібні й крихкі кістки, тому від грубого натиску можуть з’явитися гострі уламки в м’ясі. Саме тому краще працювати гострим ножем і кухонними ножицями, а суглоби спершу промацувати пальцями.

Якщо тушка слизька й "ходить" під руками, промокніть її паперовим рушником – так буде і зручніше, і безпечніше. Найм’ясистіші частини – задні лапи та сідло – зазвичай залишають для запікання або тушкування великими шматками, а тонші краї черевця й передню частину краще одразу відкласти на рагу, бульйон чи паштет, бо вони готуються інакше й швидше втрачають соковитість.

