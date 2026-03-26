Именно поэтому такой рецепт вполне уместен для Пасхи, когда хочется подать что-то не банальное, но понятное и действительно вкусное, сообщает Апіа gotuje.
Интересно Сытный праздничный салат с курочкой и гранатом: даже не придется готовить гарниры
Как запечь кролика с грибами?
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 тушку кролика весом примерно 1 – 1,5 килограмма;
– 2 столовые ложки топленого сливочного масла;
– 1 чайную ложку соли;
– 1 чайную ложку белого перца;
– 1 столовую ложку майорана;
– 2 столовые ложки сладкой паприки;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 луковицу;
– 250 граммов глив;
– 1 банку кокосового молока;
– горсть семян кунжута для посыпки в конце выпекания по желанию.
Фото Апіа gotuje
Приготовление:
- Отдельно приготовьте смесь для натирания. В кастрюлю положите топленое сливочное масло, соль, белый перец, майоран, сладкую паприку и чеснок, пропущенный через пресс.
- Недолго прогрейте, постоянно помешивая, только чтобы масло растопилось и масса стала однородной. Теплой ароматной пастой хорошо натрите куски кролика.
- В форму для запекания выложите очищенную луковицу и нарезанные вешенки.
- Между ними разместите мясо вместе с остатками маринада, после чего смажьте или сбрызните все кокосовым молоком. Форму плотно накройте фольгой.
- Запекайте 40 минут при температуре 200 градусов, затем уменьшите температуру до 180 градусов и готовьте еще 20 минут уже без фольги.
- В конце по желанию посыпьте кролика кунжутом. Подавать блюдо можно с вареным картофелем, макаронами или крупами.
Как разобрать тушку кролика?
Чтобы разобрать кролика, начните с задних лап – сделайте надрез вдоль паха, согните ногу, выньте кость из скакательного сустава, а затем разрежьте его, пишет Doradca smaku. Режьте там, где нож проходит с наименьшим сопротивлением.
Далее срежьте лоскуты, которые свободно свисают с обеих сторон грудной клетки – от последнего ребра до позвоночника. После этого отклоните позвоночник назад, сломайте его и разрежьте. Задняя часть – это седло. Передние лапы отрежьте так же, как задние, но без разрезания суставов.
Есть еще одна деталь, о которой часто забывают, а она портит весь результат – кролика не стоит рубить наугад, как курицу. У него мелкие и хрупкие кости, поэтому от грубого нажима могут появиться острые обломки в мясе. Именно поэтому лучше работать острым ножом и кухонными ножницами, а суставы сперва прощупывать пальцами.
Если тушка скользкая и "ходит" под руками, промокните ее бумажным полотенцем – так будет и удобнее, и безопаснее. Самые мясистые части – задние лапы и седло – обычно оставляют для запекания или тушения большими кусками, а тонкие края брюшка и переднюю часть лучше сразу отложить на рагу, бульон или паштет, потому что они готовятся иначе и быстрее теряют сочность.
Что еще приготовить на Пасху?
Ярославский показал, как быстро приготовить панетоне.
А еще пригодится рецепт "Львовской" паски от Дарьи Цвек.