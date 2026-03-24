Салат з куркою – це завжди про святковий настрій та чудовий смак. А якщо додати до нього вираженого акценту граната, то задоволення буде просто незабутнім, розповідає інстаграм gordynovskaya.

Як приготувати святковий салат з куркою?

Час : 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– відварене куряче філе;

– консервована кукурудза;

– гранат;

– петрушка;

– волоські горіхи;

– майонез.

Робимо салат, з яким свято буде незабутнім: відео

Приготування:

Наріжте відварене або обсмажене куряче філе невеликими кубиками та перекладіть у глибоку ємність. Додайте до м'яса золотисту консервовану кукурудзу та соковиті зерна стиглого граната, які нададуть страві приємної кислинки. Свіжу петрушку дрібно порубайте, а волоські горіхи злегка подрібніть ножем для збереження текстури, після чого відправте їх до решти компонентів. Додайте до салату порцію улюбленого майонезу та ретельно перемішайте всі складники до однорідності. За бажанням приправте дрібкою меленого перцю для гостроти.

Як вибрати солодкий гранат?

Насамперед звертайте увагу на форму та стан шкірки. Стиглий плід ніколи не буває ідеально круглим, оскільки зерна всередині вже налилися соком і тиснуть на оболонку, створюючи рельєф, розповідає портал Przepisy.

Сама шкірка має бути сухою, щільною та тонкою, ніби вона "обтягує" зерна. Якщо поверхня занадто гладка, блискуча або м’яка на дотик – фрукт, найімовірніше, зірвали зеленим, і він буде кислим.

Візьміть гранат у руку. Стиглий фрукт завжди відчувається важчим, ніж здається на вигляд. Велика вага підтверджує, що всередині немає пустот, а кожне зернятко наповнене солодким нектаром.

