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18 февраля, 14:10
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Паштет, что тает во рту: оригинальный рецепт – не из печени

Марта Касиянчук

Нежный домашний паштет из куриного филе приобретает все большую популярность как отличная замена традиционным колбасам и магазинным паштетам. Эта ароматная намазка прекрасно будет смаковать не только со свежим хлебом, но и с блинами.

24 Канал со ссылкой на TikTok @lypovva делится рецептом паштета из куриного филе. Лучше сразу готовьте двойную порцию, потому что не успеете подать на стол, как уже не останется ничего!

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Куриный паштет из курицы

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 25 граммов сливочного масла;
– 1 плавленый сыр.

Как приготовить куриный паштет: смотрите видео

Приготовление:

  1. Отварите куриное филе и разделите его на волокна.
     
  2. На сковородку положите сливочное масло, лук и морковь. Тушите овощи до золотистости.
     
  3. Тогда в чашу блендера поместите куриное филе, тушеный лук и морковь, плавленый сырок. Перебейте до однородности.
     
  4. Отправьте паштет в холодильник на стабилизацию, подсушите хлеб и нанесите намазку. Украсьте зеленью.

Приятного аппетита!

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