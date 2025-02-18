Паштет, что тает во рту: оригинальный рецепт – не из печени
Нежный домашний паштет из куриного филе приобретает все большую популярность как отличная замена традиционным колбасам и магазинным паштетам. Эта ароматная намазка прекрасно будет смаковать не только со свежим хлебом, но и с блинами.
24 Канал со ссылкой на TikTok @lypovva делится рецептом паштета из куриного филе. Лучше сразу готовьте двойную порцию, потому что не успеете подать на стол, как уже не останется ничего!
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Куриный паштет из курицы
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 25 граммов сливочного масла;
– 1 плавленый сыр.
Как приготовить куриный паштет: смотрите видео
Приготовление:
- Отварите куриное филе и разделите его на волокна.
- На сковородку положите сливочное масло, лук и морковь. Тушите овощи до золотистости.
- Тогда в чашу блендера поместите куриное филе, тушеный лук и морковь, плавленый сырок. Перебейте до однородности.
- Отправьте паштет в холодильник на стабилизацию, подсушите хлеб и нанесите намазку. Украсьте зеленью.
Приятного аппетита!
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