Паштет, что тает во рту: оригинальный рецепт – не из печени

Нежный домашний паштет из куриного филе приобретает все большую популярность как отличная замена традиционным колбасам и магазинным паштетам. Эта ароматная намазка прекрасно будет смаковать не только со свежим хлебом, но и с блинами.

24 Канал со ссылкой на TikTok @lypovva делится рецептом паштета из куриного филе. Лучше сразу готовьте двойную порцию, потому что не успеете подать на стол, как уже не останется ничего!

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Куриный паштет из курицы

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 25 граммов сливочного масла;

– 1 плавленый сыр.

Как приготовить куриный паштет: смотрите видео

Приготовление:

Отварите куриное филе и разделите его на волокна.

На сковородку положите сливочное масло, лук и морковь. Тушите овощи до золотистости.

Тогда в чашу блендера поместите куриное филе, тушеный лук и морковь, плавленый сырок. Перебейте до однородности.

Отправьте паштет в холодильник на стабилизацию, подсушите хлеб и нанесите намазку. Украсьте зеленью.

Приятного аппетита!

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