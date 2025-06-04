Утолит жажду и вкуснее газированных напитков: клубничный квас без дрожжей – готовим за 20 минут

Холодный квас – лучшее решение, когда на улице жара и нужно утолить жажду чем-то вкусненьким. Напиток из клубники готовится легко и даже не требует дрожжей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Ингредиенты:

– 2 литра воды;

– 600 граммов клубники;

– 80 граммов сахара;

– 20 изюма.

Приготовление:

Тщательно вымойте клубнику и удалите из нее зеленые хвостики. Каждую ягоду разрежьте на четыре части и переложите в кастрюлю. Добавьте воду и всыпьте сахар.

Поставьте кастрюлю на плиту и доведите ее содержимое до кипения. Варите ягодную смесь примерно 5 – 6 минут.

Готовый напиток процедите. Чтобы извлечь как можно больше сока из ягод, воспользуйтесь марлей или другим фильтровальным материалом.

В бутылки для настаивания добавьте несколько изюма, залейте туда процеженный клубничный напиток и оставьте в теплом месте на 48 часов.