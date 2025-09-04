Лечо – одна из самых популярных закруток на зиму, которая никогда не теряет актуальности. Это отличное дополнение к любым блюдам, которое хранится при любых условиях.

Лечо прекрасно дополняет любимые гарниры и может быть самостоятельной закуской, которую оценят даже за праздничным столом. Еще одно преимущество этого блюда – вы легко можете экспериментировать с композицией ингредиентов по своему усмотрению, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал VSN.

Где хранить лечо? Если вы позаботитесь о стерильности банок, то хранить лечо можно где угодно, главное – в темноте.

Как легко заготовить лечо на зиму?

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 1,5 килограмма сладкого перца;

– 500 граммов лука;

– 100 граммов сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 150 миллилитров растительного масла;

– 50 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Помидоры хорошо промываем, режем на дольки и измельчаем блендером или пропускаем через мясорубку, чтобы получилась однородная масса. Перец очищаем от семян и режем полосками, лук шинкуем полукольцами. Томатное пюре переливаем в большую кастрюлю, добавляем соль, сахар и масло. Ставим на средний огонь и варим около 15 – 20 минут, пока масса не станет гуще. Затем кладем в кастрюлю перец и лук, перемешиваем. Готовим лечо еще 30 – 40 минут, не забывая помешивать. Важно, чтобы перец стал мягким, но сохранил форму. В конце вливаем уксус, доводим блюдо до кипения и снимаем с плиты. Сразу раскладываем лечо в стерилизованные банки, закручиваем крышками, переворачиваем вверх дном и хорошо укутываем до полного остывания.

