Лечо прекрасно дополняет любимые гарниры и может быть самостоятельной закуской, которую оценят даже за праздничным столом. Еще одно преимущество этого блюда – вы легко можете экспериментировать с композицией ингредиентов по своему усмотрению, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал VSN.
Где хранить лечо?
Если вы позаботитесь о стерильности банок, то хранить лечо можно где угодно, главное – в темноте.
Как легко заготовить лечо на зиму?
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 1,5 килограмма сладкого перца;
– 500 граммов лука;
– 100 граммов сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 150 миллилитров растительного масла;
– 50 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Помидоры хорошо промываем, режем на дольки и измельчаем блендером или пропускаем через мясорубку, чтобы получилась однородная масса. Перец очищаем от семян и режем полосками, лук шинкуем полукольцами.
- Томатное пюре переливаем в большую кастрюлю, добавляем соль, сахар и масло. Ставим на средний огонь и варим около 15 – 20 минут, пока масса не станет гуще.
- Затем кладем в кастрюлю перец и лук, перемешиваем.
- Готовим лечо еще 30 – 40 минут, не забывая помешивать. Важно, чтобы перец стал мягким, но сохранил форму.
- В конце вливаем уксус, доводим блюдо до кипения и снимаем с плиты.
- Сразу раскладываем лечо в стерилизованные банки, закручиваем крышками, переворачиваем вверх дном и хорошо укутываем до полного остывания.
