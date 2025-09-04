Не обовʼязок, а задоволення: готуємо улюблений лечо на зиму без зусиль та турбот
- Лечо можна зберігати у будь-якому місці за умови стерильності банок, головне – в темноті.
- Ця закрутка потребує найпростіших овочів, а її універсальність розхвалюють усі господині.
Лечо – одна з найпопулярніших закруток на зиму, яка ніколи не втрачає актуальності. Це чудовий додаток до будь-яких страв, який зберігається за будь-яких умов.
Лечо чудово доповнює улюблені гарніри та може бути самостійною закускою, яку оцінять навіть за святковим столом. Ще одна перевага цієї страви – ви легко можете експериментувати з композицією інгредієнтів на власний розсуд, розповідає 24 Канал з посиланням на портал VSN.
Де зберігати лечо?
Якщо ви потурбуєтеся про стерильність банок, то зберігати лечо можна будь-де, головне – в темноті.
Як легко заготувати лечо на зиму?
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 1,5 кілограма солодкого перцю;
– 500 грамів цибулі;
– 100 грамів цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 150 мілілітрів рослинної олії;
– 50 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Помідори добре промиваємо, ріжемо на часточки та подрібнюємо блендером чи пропускаємо через м’ясорубку, щоб вийшла однорідна маса. Перець очищаємо від насіння і ріжемо смужками, цибулю шаткуємо півкільцями.
- Томатне пюре переливаємо у велику каструлю, додаємо сіль, цукор та олію. Ставимо на середній вогонь і варимо близько 15 – 20 хвилин, доки маса не стане густішою.
- Потім кладемо у каструлю перець та цибулю, перемішуємо.
- Готуємо лечо ще 30 – 40 хвилин, не забуваючи помішувати. Важливо, щоб перець став м’яким, але зберіг форму.
- Наприкінці вливаємо оцет, доводимо страву до кипіння та знімаємо з плити.
- Одразу розкладаємо лечо у стерилізовані банки, закручуємо кришками, перевертаємо догори дном і добре закутуємо до повного охолодження.
Яка закрутка може стати ситним перекусом?
- Салат з квасолі – чудова можливість потурбуватися про швидкий та ситний перекус, коли у вас не буде часу довго стояти біля плити.
- Господині цінують цю закрутку за те, що для неї потрібні лише найпростіші інгредієнти, а результат завжди перевершує очікування.