Лечо – одна з найпопулярніших закруток на зиму, яка ніколи не втрачає актуальності. Це чудовий додаток до будь-яких страв, який зберігається за будь-яких умов.

Лечо чудово доповнює улюблені гарніри та може бути самостійною закускою, яку оцінять навіть за святковим столом. Ще одна перевага цієї страви – ви легко можете експериментувати з композицією інгредієнтів на власний розсуд, розповідає 24 Канал з посиланням на портал VSN.

До теми Місячний календар закруток на вересень

Де зберігати лечо? Якщо ви потурбуєтеся про стерильність банок, то зберігати лечо можна будь-де, головне – в темноті.

Як легко заготувати лечо на зиму?

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– 1,5 кілограма солодкого перцю;

– 500 грамів цибулі;

– 100 грамів цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 150 мілілітрів рослинної олії;

– 50 мілілітрів оцту.

Приготування:

Помідори добре промиваємо, ріжемо на часточки та подрібнюємо блендером чи пропускаємо через м’ясорубку, щоб вийшла однорідна маса. Перець очищаємо від насіння і ріжемо смужками, цибулю шаткуємо півкільцями. Томатне пюре переливаємо у велику каструлю, додаємо сіль, цукор та олію. Ставимо на середній вогонь і варимо близько 15 – 20 хвилин, доки маса не стане густішою. Потім кладемо у каструлю перець та цибулю, перемішуємо. Готуємо лечо ще 30 – 40 хвилин, не забуваючи помішувати. Важливо, щоб перець став м’яким, але зберіг форму. Наприкінці вливаємо оцет, доводимо страву до кипіння та знімаємо з плити. Одразу розкладаємо лечо у стерилізовані банки, закручуємо кришками, перевертаємо догори дном і добре закутуємо до повного охолодження.

Яка закрутка може стати ситним перекусом?