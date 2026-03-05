Более ленивой шарлотки и не придумаешь: рецепт с манкой и без яиц

Обычно приготовление шарлотки требует немалых усилий в работе с бисквитом. Если времени на это нет – стоит пойти другим путем.

Ленивая яблочная шарлотка с манкой станет для вас очень приятным открытием. Сколько ее не готовь, а все равно не надоест. Предлагаем убедиться в этом на собственный вкус по рецепту портала Shuba.

Как приготовить ленивую шарлотку?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 5

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма яблок;

– 250 граммов пшеничной муки;

– 250 манной крупы;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 200 граммов сахара;

– 2 чайные ложки молотой корицы;

– 100 граммов сливочного масла.

Пирог, который никогда не надоедает / Фото "Домашние рецепты"

Приготовление:

Вымытые яблоки натрите на терке и тщательно перемешайте с корицей и порцией сахара. Отдельно создайте сухую базу, соединив пшеничную муку, манную крупу, разрыхлитель и остаток сахарного песка, а также растопите сливочное масло до жидкого состояния. Формирование шарлотки происходит путем чередования слоев: сначала на дно формы высыпьте треть сухой смеси, полейте ее частью растопленного масла и выложите слой яблок, повторяя этот процесс трижды, пока все продукты не закончатся. Финальный слой яблок стоит слегка притрусить манкой для создания аппетитной корочки, после чего выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 30 минут. Готовность можно протестировать деревянной палочкой, однако учитывайте, что из-за сочности тертых плодов середина может оставаться приятно влажной, что является особенностью этого рецепта.

Какие яблоки выбрать для шарлотки?

Для такого пирога лучше выбирать твердые и сочные сорта яблок с выраженной кислинкой, например Семеренко или Гренни Смит. Именно кислые сорта при нагревании выделяют достаточно сока, чтобы "пропитать" сухую манную смесь, превращая ее в нежное тесто, при этом сами кусочки фруктов сохраняют определенную текстуру и не распадаются в пюре, рассказывает портал Przepisy.

Если же яблоки будут слишком сладкими или рыхлыми, десерт может получиться приторным и излишне влажным, без того самого контраста слоев. Стоит обратить внимание на сочность: если яблоки после натирания кажутся суховатыми, можно добавить к ним ложку лимонного сока или чуть больше сливочного масла между слоями.

