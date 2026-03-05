Более ленивой шарлотки и не придумаешь: рецепт с манкой и без яиц
- Ленивая яблочная шарлотка с манкой готовится без яиц и требует всего одного часа.
- Для лучшего результата важно выбрать правильный сорт яблок, чтобы пирог не превратился в кашу.
Обычно приготовление шарлотки требует немалых усилий в работе с бисквитом. Если времени на это нет – стоит пойти другим путем.
Ленивая яблочная шарлотка с манкой станет для вас очень приятным открытием. Сколько ее не готовь, а все равно не надоест. Предлагаем убедиться в этом на собственный вкус по рецепту портала Shuba.
Как приготовить ленивую шарлотку?
- Время: 1 час
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма яблок;
– 250 граммов пшеничной муки;
– 250 манной крупы;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 200 граммов сахара;
– 2 чайные ложки молотой корицы;
– 100 граммов сливочного масла.
Пирог, который никогда не надоедает / Фото "Домашние рецепты"
Приготовление:
- Вымытые яблоки натрите на терке и тщательно перемешайте с корицей и порцией сахара.
- Отдельно создайте сухую базу, соединив пшеничную муку, манную крупу, разрыхлитель и остаток сахарного песка, а также растопите сливочное масло до жидкого состояния.
- Формирование шарлотки происходит путем чередования слоев: сначала на дно формы высыпьте треть сухой смеси, полейте ее частью растопленного масла и выложите слой яблок, повторяя этот процесс трижды, пока все продукты не закончатся.
- Финальный слой яблок стоит слегка притрусить манкой для создания аппетитной корочки, после чего выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 30 минут.
- Готовность можно протестировать деревянной палочкой, однако учитывайте, что из-за сочности тертых плодов середина может оставаться приятно влажной, что является особенностью этого рецепта.
Какие яблоки выбрать для шарлотки?
Для такого пирога лучше выбирать твердые и сочные сорта яблок с выраженной кислинкой, например Семеренко или Гренни Смит. Именно кислые сорта при нагревании выделяют достаточно сока, чтобы "пропитать" сухую манную смесь, превращая ее в нежное тесто, при этом сами кусочки фруктов сохраняют определенную текстуру и не распадаются в пюре, рассказывает портал Przepisy.
Если же яблоки будут слишком сладкими или рыхлыми, десерт может получиться приторным и излишне влажным, без того самого контраста слоев. Стоит обратить внимание на сочность: если яблоки после натирания кажутся суховатыми, можно добавить к ним ложку лимонного сока или чуть больше сливочного масла между слоями.
