Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Ленивые чебуреки с сочной начинкой: блюдо, которое потом трудно перестать готовить
21 января, 14:12
2

Ленивые чебуреки с сочной начинкой: блюдо, которое потом трудно перестать готовить

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Ленивые чебуреки с сочной начинкой легко готовить, и они пользуются популярностью среди многих людей.
  • Для чебуреков лучше всего выбирать фарш из свинины и говядины, это сочетание дарит идеальный баланс.

Чебуреки – это то блюдо, которое рады видеть на столе везде и всегда. И есть рецепт, с которым их можно готовить с радостью и наслаждением!

Если захотелось чего-то вкусного, питательного и оригинального, то ленивые чебуреки идеально выполнят ваши желания. Они не просто просты в приготовлении – вы будете делать их с удовольствием, рассказывает TikTok ptashka.oly.

Кстати Сельдь "а-ля лосось" за 5 минут: закуска, которая всех влюбляет

Как приготовить ленивые чебуреки?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 500 граммов говяжьего фарша;
– 1 лук;
– 150 миллилитров воды;
– пучок кинзы или петрушки;
– соль, перец и сухой чеснок по вкусу;
– 10 минилавашей;
– масло для жарки.

Готовим любимые чебуреки с удовольствием: видео

Приготовление:

  1. Лук измельчаем на терке или в блендере с небольшим количеством воды до пюре.
  2. Добавляем его к фаршу вместе с зеленью, солью, перцем и сухим чесноком.
  3. Вливаем воду и хорошо вымешиваем, чтобы масса стала сочной.
  4. Минилаваши быстро увлажняем холодной водой с обеих сторон. На одну половину выкладываем фарш, накрываем второй и плотно защипываем края.
  5. Жарим на сковороде с маслом как классические чебуреки, или с минимальным количеством жира. Также можно запечь их в духовке или приготовить в аэрогриле.

Как выбрать фарш на чебуреки?

"Золотым" стандартом считают сочетание свинины и говядины – идеальный баланс жирности и вкуса. Что касается пропорций, то речь идет о 50/50 или 60/40, рассказывает Przepisy.

Можно также выбирать другие виды мяса, но помните – фарш на чебуреки не может быть постным. Если есть постные части, стоит добавить к ним немного сала.

Что еще вкусного сделать?