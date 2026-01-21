Ленивые чебуреки с сочной начинкой: блюдо, которое потом трудно перестать готовить

Чебуреки – это то блюдо, которое рады видеть на столе везде и всегда. И есть рецепт, с которым их можно готовить с радостью и наслаждением!

Если захотелось чего-то вкусного, питательного и оригинального, то ленивые чебуреки идеально выполнят ваши желания. Они не просто просты в приготовлении – вы будете делать их с удовольствием, рассказывает TikTok ptashka.oly.

Как приготовить ленивые чебуреки?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов говяжьего фарша;

– 1 лук;

– 150 миллилитров воды;

– пучок кинзы или петрушки;

– соль, перец и сухой чеснок по вкусу;

– 10 минилавашей;

– масло для жарки.

Готовим любимые чебуреки с удовольствием: видео

Приготовление:

Лук измельчаем на терке или в блендере с небольшим количеством воды до пюре. Добавляем его к фаршу вместе с зеленью, солью, перцем и сухим чесноком. Вливаем воду и хорошо вымешиваем, чтобы масса стала сочной. Минилаваши быстро увлажняем холодной водой с обеих сторон. На одну половину выкладываем фарш, накрываем второй и плотно защипываем края. Жарим на сковороде с маслом как классические чебуреки, или с минимальным количеством жира. Также можно запечь их в духовке или приготовить в аэрогриле.

Как выбрать фарш на чебуреки?

"Золотым" стандартом считают сочетание свинины и говядины – идеальный баланс жирности и вкуса. Что касается пропорций, то речь идет о 50/50 или 60/40, рассказывает Przepisy.

Можно также выбирать другие виды мяса, но помните – фарш на чебуреки не может быть постным. Если есть постные части, стоит добавить к ним немного сала.

