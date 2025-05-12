15 минут для семейной трапезы: самый простой рецепт ленивых хачапури

Когда день был тяжелым, не надо изнурять себя долгим стоянием у плиты. Ленивые хачапури – это именно то решение, которое нужно для таких случаев.

Хачапури с хрустящей корочкой и нежной начинкой с сыром никого не оставят равнодушным. А хозяйки отметят удивительную легкость их приготовления, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". Интересно Готовьте сразу двойную порцию: любимые украинские палюшки – вкус, прошедший сквозь историю Рецепт ленивых хачапури Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 150 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 250 миллилитров молока;

– 200 граммов сулугуни;

– щепотка соли;

– сливочное масло. Приготовление: В большой миске взбейте яйцо с натертым сыром, добавьте соль. Влейте молоко и перемешайте массу венчиком до однородности. Затем добавьте муку и еще раз хорошо вымешайте. Вылейте смесь на горячую сковороду и обжарьте с обеих сторон под крышкой. Готовый хачапури смажьте сливочным маслом для более насыщенного вкуса. Приятного аппетита! Вы захотите есть его ложкой: рецепт фантастического домашнего плавленого сыра.