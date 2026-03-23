Ленивый пирог из капусты за считанные минуты: не нагружайте себя, чтобы вкусно накормить близких
Если день был сложным не стоит добавлять себе забот. Этот пирог станет настоящим спасением, когда не хочется долго стоять у плиты.
Ленивый пирог из капусты – это настоящая находка для тех, кто имеет много хлопот и просто валится с ног после тяжелого дня. Он не требует сложных ингредиентов и порадует легким вкусом, рассказывает инстаграм yanni.cooking.
Читайте также 3 ингредиента, которые портят борщ: блюдо придется вылить
Как приготовить ленивый пирог из капусты?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов капусты;
– 1 морковка;
– 150 миллилитров кефира;
– 2 яйца;
– 70 миллилитров растительного масла;
– 280 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– соль и перец по вкусу;
– 100 граммов сыра;
– кусочек сливочного масла.
Готовим пирог, который понравится всем: видео
Приготовление:
- Прежде всего нарежьте капусту тонкими полосками, присолите ее и тщательно помните руками.
- Отдельно натрите морковь на крупной терке, чтобы она добавила блюду яркого цвета и легкой сладости.
- В глубокой миске соедините яйца с кефиром, влейте масло и перемешайте массу до полной однородности.
- Постепенно всыпьте просеянную муку, добавьте разрыхлитель, щепотку соли и молотый перец.
- Тщательно вымешайте смесь, чтобы получить мягкую текстуру без единого комочка.
- После этого добавьте в тесто подготовленную капусту и морковь, еще раз хорошо все распределив.
- Форму для выпекания щедро смажьте сливочным маслом, переложите в нее овощную массу и равномерно разровняйте поверхность ложкой.
- Сверху обильно посыпьте блюдо натертым твердым сыром. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте ориентировочно 35 – 40 минут, пока на поверхности не появится аппетитная румяная корочка.
Как получить идеальную корочку?
Чтобы получить идеальную золотистую корочку, посыпайте пирог сыром не в самом начале, а за 10 – 15 минут до готовности. Если выложить сыр сразу, он может пересохнуть или подгореть, став жестким, пока пропечется середина с влажной капустой, советует Smaker.
Выбирайте сыры с высоким содержанием жира, например Гауда или Чеддер / Они плавятся равномерно и создают ту самую аппетитную тягучую текстуру, которая при застывании превращается в нежный хрустящий слой.
Попробуйте смешать тертый сыр со щепоткой паприки или молотой куркумы - это придаст корочке глубокий янтарный оттенок даже без длительного запекания.
Что вкусного приготовить?
Обязательно попробуйте вкусный салат "Женская прихоть".
А еще вам понравится бисквитный рулет, для которого нужно всего 3 ингредиента.