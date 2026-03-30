4 тонких коржа и лимонный крем: праздничный пирог, который исчезает со стола первым

Есть десерты, которые просто ставят на стол. А есть такие, возле которых гости требуют рецепт, и этот – один из них!

Праздничный пирог с выразительным вкусом, в котором есть и нежность, и приятная кислинка, что не дает ему потеряться среди других сладостей. Это тот случай, когда ваш десерт потом нахваливают месяцами, рассказывает TikTok "Вкусно по-домашнему".

Интересно Что испечь на Пасху: новый шоколадный пляцок от Леси Кравецкой

Как испечь лимонный пирог?

Время: 1,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 10 яиц;

– 300 граммов сахара;

– 350 граммов муки;

– 18 граммов разрыхлителя;

– 100 миллилитров масла;

– 3 лимона;

– 150 граммов сахара;

– 150 миллилитров воды;

– 4 яйца;

– 500 миллилитров сливок жирностью 33%;

– 50 граммов сахарной пудры;

– сметана жирностью 20 % или творог маскарпоне;

– кокосовая стружка для посыпки.

Приготовление:

Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков, а потом по одному добавляйте желтки и продолжайте взбивать уже на низких оборотах. Муку просейте вместе с разрыхлителем и осторожно вмешайте лопаткой движениями снизу вверх. В конце влейте масло, еще раз аккуратно перемешайте массу и поделите ее на 4 одинаковые части. Коржи выпекайте при температуре 180 градусов 10 – 15 минут. Лимоны почистите, перебейте в блендере, перелейте массу в кастрюлю и варите вместе с сахаром и водой. Затем процедите через сито и оставьте охлаждаться. Далее добавьте яйца и снова поставьте на огонь, чтобы масса загустела. Отдельно взбейте холодные сливки с сахарной пудрой, после этого добавьте сметану. Коржи перемажьте сначала лимонным курдом, затем кремом и соберите пляцок. Сверху посыпьте кокосовой стружкой.

Чем заменить сахар в выпечке?

Когда в рецепте торта уменьшают или полностью заменяют сахар, важно не потерять сразу несколько вещей – сладость, правильную влажность и нужную консистенцию теста, рассказывает Кингагт hurbaking.

Именно поэтому замена должна быть продуманной, ведь каждый ингредиент по-разному влияет на конечный результат. Как натуральную альтернативу часто используют мед, кленовый сироп или фруктовое пюре – яблочное или банановое. Такие компоненты не только добавляют сладкий вкус, но и помогают сохранить мягкость выпечки.

Если вместо сахара добавляете сироп, количество другой жидкости в рецепте стоит уменьшить примерно на четверть стакана на каждый стакан такого подсластителя. Среди сухих вариантов хорошо работает кокосовый сахар – его обычно берут в пропорции 1:1.

Также используют смеси эритритола с фруктом монк, однако в таком случае текстура коржей может стать немного суше, а после вкуса иногда появляется характерное "прохладное" ощущение.

Что еще вкусненького приготовить?