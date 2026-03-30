30 марта, 23:50
4 тонких коржа и лимонный крем: праздничный пирог, который исчезает со стола первым

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Праздничный пляцок с лимонным кремом имеет выразительный вкус и готовится из 10 яиц, 300 граммов сахара, 350 граммов муки, 18 граммов разрыхлителя, 100 миллилитров масла, 3 лимонов и сливок.
  • Для замены сахара в выпечке используют мед, кленовый сироп, фруктовое пюре или кокосовый сахар, что сохраняет сладость и консистенцию десерта.

Есть десерты, которые просто ставят на стол. А есть такие, возле которых гости требуют рецепт, и этот – один из них!

Праздничный пирог с выразительным вкусом, в котором есть и нежность, и приятная кислинка, что не дает ему потеряться среди других сладостей. Это тот случай, когда ваш десерт потом нахваливают месяцами, рассказывает TikTok "Вкусно по-домашнему".

Как испечь лимонный пирог?

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 10 яиц; 
– 300 граммов сахара; 
– 350 граммов муки; 
– 18 граммов разрыхлителя; 
– 100 миллилитров масла; 
– 3 лимона; 
– 150 граммов сахара; 
– 150 миллилитров воды; 
– 4 яйца; 
– 500 миллилитров сливок жирностью 33%; 
– 50 граммов сахарной пудры; 
– сметана жирностью 20 % или творог маскарпоне; 
– кокосовая стружка для посыпки.

Приготовление:

  1. Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков, а потом по одному добавляйте желтки и продолжайте взбивать уже на низких оборотах.
  2. Муку просейте вместе с разрыхлителем и осторожно вмешайте лопаткой движениями снизу вверх. В конце влейте масло, еще раз аккуратно перемешайте массу и поделите ее на 4 одинаковые части.
  3. Коржи выпекайте при температуре 180 градусов 10 – 15 минут.
  4. Лимоны почистите, перебейте в блендере, перелейте массу в кастрюлю и варите вместе с сахаром и водой. Затем процедите через сито и оставьте охлаждаться.
  5. Далее добавьте яйца и снова поставьте на огонь, чтобы масса загустела.
  6. Отдельно взбейте холодные сливки с сахарной пудрой, после этого добавьте сметану.
  7. Коржи перемажьте сначала лимонным курдом, затем кремом и соберите пляцок.
  8. Сверху посыпьте кокосовой стружкой.

Чем заменить сахар в выпечке?

Когда в рецепте торта уменьшают или полностью заменяют сахар, важно не потерять сразу несколько вещей – сладость, правильную влажность и нужную консистенцию теста, рассказывает Кингагт hurbaking.

Именно поэтому замена должна быть продуманной, ведь каждый ингредиент по-разному влияет на конечный результат. Как натуральную альтернативу часто используют мед, кленовый сироп или фруктовое пюре – яблочное или банановое. Такие компоненты не только добавляют сладкий вкус, но и помогают сохранить мягкость выпечки.

Если вместо сахара добавляете сироп, количество другой жидкости в рецепте стоит уменьшить примерно на четверть стакана на каждый стакан такого подсластителя. Среди сухих вариантов хорошо работает кокосовый сахар – его обычно берут в пропорции 1:1.

Также используют смеси эритритола с фруктом монк, однако в таком случае текстура коржей может стать немного суше, а после вкуса иногда появляется характерное "прохладное" ощущение.

