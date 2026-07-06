"Я бы не узнал вкусную еду, даже если бы она упала мне на голову": что любит есть Сталлоне

Казалось бы, Сильвестр Сталлоне должен был бы обожать стейки с кровью и думать только о необходимом количестве белка в своем рационе. Впрочем, его любимое блюдо позволяет нам отправиться в гастрономическое путешествие. Собственно, в это путешествие мы приглашаем и вас.

В день рождения Сильвестра Сталлоне, 6 июля, когда звезда "Рокки" отмечает свой 80-й день рождения, мы расскажем о том, что любит есть этот знаменитый актер. Также 24 Канал поделится рецептом этого блюда, чтобы вы могли приготовить его у себя на кухне.

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Какое любимое блюдо у Сильвестра Сталлоне?

Однажды редакция All Recipes имела возможность пообщаться со звездой боевиков. И он буквально одним словом описал свое любимое блюдо – "итальянское". Кухня этой страны феноменальна, ведь она состоит из простых ингредиентов, которые в итоге дают такую комбинацию вкусов и эмоций, что никого не оставляют равнодушным. Интересно, что сам Сталлоне считает себя "очень привередливым в еде", и именно поэтому ему особенно нравится простота итальянской кухни.

Что же касается любимого блюда Сильвестра Сталлоне, то речь идет о ригатони с мясным соусом. По его словам, можно готовить как классическую пасту по старинным рецептам, где сочетается смесь говяжьего и свиного фарша, так и вариант с острыми колбасками, как у Эмерила Лагасса – известного американского шеф-повара.

Обратите внимание! Это не обычная паста с мясом. Ее особенность заключается в том, что соус готовят на медленном огне, туша его в течение целого дня. Нечто подобное можно увидеть на кухнях итальянских бабушек, которые затем добавляют в блюдо немного тертого пармезана, чтобы сделать его совершенным.

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Как приготовить ригатони с мясным соусом

Время: 35 – 40 минут

35 – 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов говяжьего фарша

– 1 луковица

– 1 морковь

– 2 стебля сельдерея

– 2 зубчика чеснока

– 1 чайная ложка красных хлопьев чили

– 1/2 столовой ложки сушеного лука

– 1/2 столовой ложки сушеного чеснока

– 800 миллилитров измельченных помидоров

– 1 столовая ложка томатной пасты

– 120 миллилитров красного вина

– 1 упаковка макарон "Ригатони"

– 1 пучок свежего базилика

– 1 пучок свежего орегано

– 1 столовая ложка оливкового масла

– 500 миллилитров воды

– Пармезан

– Базилик для украшения



Подавайте ригатони с мясным соусом, посыпав пармезаном / Фото muhammad.abdullah

Приготовление:

Положите лук, чеснок, сельдерей и морковь в чашу блендера или кухонного комбайна и измельчите их. Налейте оливковое масло в глубокую кастрюлю, добавьте говяжий фарш и размягчите его. Фарш необходимо жарить до тех пор, пока он не приобретет румяный цвет. Смесь из лука, чеснока, сельдерея и моркови, сушеный чеснок и лук, а также хлопья чили добавьте к фаршу и обжаривайте, пока лук не станет прозрачным. Добавьте в фарш томатную пасту, после чего влейте красное вино. Тушите, пока алкоголь не выпарится. Добавьте измельченные помидоры, базилик, орегано, а также соль по вкусу и тушите, пока соус не загустеет. При необходимости добавьте воду. Макароны сварите до состояния "аль денте". В отдельной вместительной сковороде смешайте их с мясным соусом. Выложите на тарелку и украсьте листиками базилика и свеженатертым пармезаном.

От готовых блюд до сети ресторанов

Для актера родные две кухни: итальянская, откуда он родом, а также нью-йоркская, где он родился и сформировался. Правда, его кулинарный опыт далек от того, что мы можем увидеть в дорогих ресторанах.

Я вырос на готовых блюдах из телевизора. Я бы не узнал вкусную еду, даже если бы она упала мне на голову,

– признался он однажды.

Правда, так было не всегда. И, конечно же, когда он стал звездой, для него мир гастрономии открылся во всей полноте. К слову, и сам он пробовал свои силы в мире кулинарии. Так, в 90-х годах Сильвестр Сталлоне стал одним из основателей Planet Hollywood – сети ресторанов, которые выделялись своим киношным стилем, что и сделало ее хитом. Вместе с ним за это непростое дело взялись другие звезды Голливуда – Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер.

А какая ваша любимая паста? Делитесь своими фаворитами в комментариях.