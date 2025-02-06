День рождения первой леди: празднуем с любимыми блюдами первой леди Украины

Сегодня, 6 февраля, первая леди Елена Зеленская празднует свое 46-летие. И можно не только поздравить ее в соцсетях, но и попробовать приготовить одно из ее любимых блюд.

Как рассказывал известный кулинар Евгений Клопотенко, первая леди неприхотлива и готова на эксперименты с различными продуктами. Но, как она сама тоже отмечала, питание всегда должно быть сбалансированным и полезным. 24 Канал делится рецептами любимых блюд жены президента, которые точно стоит попробовать дома. Не стоит пугаться – в фаворитах первой леди очень простая еда. Читайте также Так смакует наслаждение: галицкий пляцок "Королевская вишня" от Лилии Цвит Салат из семги и авокадо Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 100 граммов салатного микса;

– 150 граммов копченого лосося;

– 1 авокадо;

– 100 граммов граната;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– 15 граммов меда;

– 1 чайная ложка горчицы;

– специи по вкусу: соль, перец, лимонный сок. Приготовление Нарежьте копченый лосось на маленькие кусочки. Удалите зерна из граната и взвесьте их – нужно 100 граммов. Очистите авокадо и нарежьте кубиками. Помойте листья салата, обсушите и нарежьте на меньшие кусочки. Положите листья салата в миску, добавьте авокадо, лосось и посыпьте зернами граната. Приготовьте соус, смешав оливковое масло, лимонный сок, горчицу, мед и тщательно перемешайте. Добавьте соль и перец, снова перемешайте. Полейте соусом и подавайте. Омлет с оливками и помидорами Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 150 – 200 миллилитров молока;

– 10 оливок;

– 1 помидор;

– черный молотый перец;

– сванская соль;

– сушеные итальянские травы;

– сушеный чеснок;

– 50 граммов сыра;

– оливковое масло. Приготовление: В большую миску разбейте 5 яиц, добавьте примерно 150 – 200 миллилитров молока и хорошо взбейте. Добавьте специи и снова тщательно взбейте яично-молочную смесь. Разогрейте сковороду, добавьте небольшое количество оливкового масла и подождите, пока она хорошо нагреется. Пока сковорода греется, подготовьте остальные ингредиенты. Нарежьте 1 помидор тонкими кружочками, оливки – также тонкими кружочками, натрите сыр. Вылейте яично-молочную смесь на разогретую сковороду, сначала выложите на нее помидоры, потом оливки и на конец посыпьте сыром. Накройте омлет крышкой и уменьшите огонь до минимума. Омлет готов, когда он схватится сверху и перестанет быть жидким. Ленивые вареники по-одесски Время : 4

: 4 Порций: 35 минут Ингредиенты:

– 350 граммов домашнего творога;

– 100 граммов муки;

– 2 желтка;

– 20 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 10 граммов меда;

– 100 граммов сметаны (15%);

– 50 граммов сливочного масла. Приготовление: Отделите желтки от белков. Протрите свежий жирный творог через сито. Разотрите его в миске вместе с солью, сахаром и яичными желтками до однородной консистенции. Добавьте просеянную муку и замесите тесто. Смешайте сметану с медом. Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте руками. Должны получиться "валики" толщиной 2,5 сантиметра и длиной 30 сантиметров. Нарежьте каждый валик на кусочки длиной 1,5 сантиметра. Опустите вареники в подсоленный кипяток. Как только они всплывут, вытащите шумовкой, выложите на тарелку и полейте растопленным сливочным маслом. Подавайте вареники со сладкой сметаной. Пригодится: что добавить к сметане, чтобы она не сворачивалась в подливках и соусах.