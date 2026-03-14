Что любит есть Леонардо Ди Каприо перед "Оскаром": какие блюда выбирает актер

Любимые блюда Леонардо Ди Каприо интересуют не меньше чем его роли или появления на красных дорожках. Имя актера снова активно звучит накануне церемонии "Оскар", ведь он в очередной раз оказался среди претендентов в категории лучшей мужской роли.

Среди гастрономических предпочтений Лео чаще всего вспоминают простые, но хорошо узнаваемые блюда, пишет People. Есть несколько мелочей из жизни актера, которые удивляют и интригуют.

Что стоит на столе у Леонардо Ди Каприо?

Несмотря на безоговорочный звездный статус, карьеру Леонардо Ди Каприо долгое время сопровождала репутация одного из самых известных "оскаровских неудачников". Для Леонардо Ди Каприо нынешняя номинация за роль в фильме "Одна битва за другой" стала восьмой, а саму ленту уже называют одной из самых заметных в сезоне.

Образ актера регулярно становится темой иронии во время больших церемоний. На "Золотом глобусе" Никки Глейзер пошутила о его отношениях с молодыми женщинами, а дальше вспомнила и о пищевых предпочтениях.

Глейзер добавила: "Лео, прости, что я так пошутила, это дешево. Я стараюсь не шутить, но, знаешь, мы больше ничего о тебе не знаем, друг. Больше ничего нет, откройся". Юмористка также отметила, что самые известные ранние ответы актера о себе датируются еще началом 1990-х. Именно тогда прозвучал вопрос:

Твоя любимая еда все еще паста, паста и еще раз паста?

– и актер с улыбкой отреагировал одобрительным жестом.

Среди блюд, которые часто связывают с Леонардо Ди Каприо, называют тако пупуса – традиционное блюдо Сальвадора. Его готовят из кукурузного теста, добавляя внутрь сыр, фасоль или мясо. В зависимости от способа подачи это могут быть открытые варианты или лепешки с начинкой внутри.

Известно также, что день Леонардо Ди Каприо часто начинает с простого напитка – лимонного сока, родниковой воды и кайенского перца. Такой утренний набор давно входит в его привычные пищевые привычки.

Как приготовить пасту по-тоскански?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– 1 – 2 луковицы;

– 100 – 150 граммов вяленых томатов;

– 200 миллилитров томатного пюре;

– 150 миллилитров сливок 33%;

– 200 миллилитров сливок 20%;

– примерно 50 граммов шпината;

– примерно 150 граммов помидоров черри;

– паста по вкусу;

– пармезан по вкусу;

– зелень по вкусу;

– копченая соль по вкусу;

– хлопья сладкой паприки по вкусу;

– орегано по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление:

Пасту отварите так, как указано на упаковке. На сковороду с маслом для жарки добавьте хлопья сладкой паприки, копченую соль, раздавленный чеснок и мелко нарезанный лук, после чего обжаривайте все примерно 2 минуты. Далее выложите нарезанное кусочками куриное филе и готовьте еще 3 минуты. Затем добавьте измельченные вяленые томаты, влейте томатное пюре, перемешайте и жарьте еще 2 минуты. После этого всыпьте орегано, паприку, чеснок, соль и черный перец, влейте сливки, добавьте помидоры черри и шпинат. Все хорошо перемешайте, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 8 – 10 минут. По желанию вместе со шпинатом и черри можно добавить немного тертого пармезана. К готовому соусу с курицей выложите отваренную пасту, перемешайте, протушите еще 1 – 2 минуты и подавайте.

