Не улитки или лягушачьи лапки: какие любимые блюда у президента Франции
Франция – давний друг Украины, и эта дружба только крепнет. Президент Эммануэль Макрон неоднократно демонстрировал свою поддержку Украине. Он также известен своей любовью к французской кухне.
Его гастрономические предпочтения – это классика, которая сочетает традиции и изысканный вкус, сообщает 24 Канал. Хотя многие ассоциируют французскую кухню с улитками или лягушачьими лапками, любимые блюда Макрона – это более привычные, домашние рецепты.
К теме Неизменный друг Украины: что любит поесть премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Что любит есть Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон называет себя настоящим ценителем французской кухни. Его любимое блюдо – "Blanquette de veau" (Бланкет из телятины). Он сам публично заявил об этом: "Я люблю хороший бланкет... это мое любимое традиционное французское блюдо".
Путешествуя по стране, Макрон всегда наслаждается местными блюдами и продуктами – тарелками с морепродуктами, трюфелями или дичью осенью и зимой. Несмотря на любовь к вкусной еде, он не имеет репутации повара из-за своего чрезвычайно занятого графика. Дома ежедневные блюда преимущественно готовит его жена Брижит Макрон. Она заботится о сбалансированном рационе мужа, "чтобы он оставался в форме". Одним из таких блюд является омлет с беконом, жареным картофелем и салатом.
Вкусы Эммануэля Макрона сформировались еще в детстве, проведенном в Амьене. Он сохраняет особую приверженность к традиционным семейным блюдам. По словам Брижит Макрон, ее муж больше всего любит ту еду, которая напоминает ему о детстве, в частности гратен Дофинуа или жареную курицу, которую традиционно подавали на воскресный обед.
Рецепт бланкета из телятины
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов телятины;
– 1 большая морковь;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 столовые ложки муки;
– 500 миллилитров воды или бульона;
– 150 миллилитров сливок;
– пол чайной ложки соли;
– пол чайной ложки черного перца;
– 2 лавровых листа;
– пол чайной ложки сушеного тимьяна;
– 1 желток.
Приготовление:
- Порежьте телятину средними кусками.
- Морковь нарежьте кружочками, лук – полукольцами.
- Растопите в кастрюле сливочное масло, добавьте мясо. Обжарьте на среднем огне до светлой корочки. Добавьте морковь и лук, перемешайте.
- Посыпьте все мукой, слегка обжарьте. Влейте воду или бульон, помешивая, чтобы не было комочков. Добавьте лавровый лист, тимьян, соль и перец. Накройте крышкой, тушите на слабом огне один час.
- Смешайте сливки с желтком. Влейте в блюдо тонкой струйкой, постоянно помешивая. Держите на слабом огне еще пять минут, не доводя до кипения.
Рецепт омлета с беконом, жареным картофелем и салатом
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 100 миллилитров молока;
– 100 граммов бекона;
– 2 средние картофелины;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 20 граммов сливочного масла;
– пол чайной ложки соли;
– пол чайной ложки черного перца;
– 100 граммов листьев салата;
– 1 помидор;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– пол чайной ложки лимонного сока.
Приготовление:
- Порежьте картофель тонкими кружочками.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте картофель до золотистой корочки, посолите и поперчите.
- Нарежьте бекон тонкими полосками, обжарьте на сухой сковороде до хруста. Переложите на тарелку.
- Взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец.
- Растопите сливочное масло на сковороде, вылейте яичную смесь. Готовьте на слабом огне, слегка помешивая, пока омлет не схватится.
- Нарежьте помидор, смешайте с салатом.
- Полейте оливковым маслом и лимонным соком.
- Выложите омлет, картофель и бекон на тарелку и добавьте салат.
Рецепт жареной курицы во французском стиле
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов куриного филе или мяса на косточке;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 150 миллилитров белого сухого вина;
– 200 миллилитров сливок;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– пол чайной ложки соли;
– пол чайной ложки черного перца;
– пол чайной ложки сушеного тимьяна;
– свежая петрушка для подачи.
Приготовление:
- Порежьте курицу на порционные куски, посолите и поперчите.
- Разогрейте сковороду, добавьте оливковое и сливочное масло. Обжарьте курицу на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, переложите на тарелку.
- Мелко порежьте лук и чеснок.
- Выложите в сковороду, обжарьте до мягкости.
- Влейте белое вино, перемешайте, дайте испариться алкоголю. Добавьте сливки, горчицу и тимьян, хорошо перемешайте.
- Верните курицу в сковороду, накройте крышкой.
- Тушите на слабом огне двадцать минут, пока мясо станет мягким.
Это очень вкусно: любимые блюда новоизбранного канцлера Германии.