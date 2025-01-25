У президента День рождения: любимые блюда Владимира Зеленского может приготовить каждый

День рождения президента – отличный повод вспомнить его любимые блюда. От яичницы с жареными перцами до шаурмы – эти рецепты просты в приготовлении и точно украсят ваш стол.

Попробуйте блюда, которые выбирает Владимир Зеленский, и создайте теплую атмосферу для семейного празднования. Что он любит и как это приготовить рассказывает 24 Канал.

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Что любит есть президент

Еще в начале своего президентства Владимир Зеленский рассказывал своим сторонникам о своей любви к шаурме. По его словам, это не только отличный перекус, но и способ держаться ближе к народу.

Когда у тебя напряженный график, шаурма может стать решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – постыдного. А еще – помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Это полезно. Рекомендую!

– поделился президент.

Также рассказал журналистам, что его любимый завтрак – яичница с овощами, но самым вкусным вариантом считает хлеб с маслом и сыром, дополненный чаем с лимоном и кофе. Кроме этого, Владимир Зеленский, как большинство украинских мужчин, любит жареное мясо. Его фаворит – стейк в тандыре.

Я больше всего люблю яйца, честно говоря. Яичницу. Сейчас у меня будет яичница с жареными перчиками. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Еще может быть авокадо или какие-то овощи, которые есть. Вообще самый вкусный завтрак, правда, запрещен всевозможными диетами... Иногда мы с женой его очень любим. Это хлеб с маслом с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара,

– поделился президент.

Яичница с жареными перцами

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 сладких перца;

– 3 яйца;

– 1 столовая ложка масла;

– соль – по вкусу;

– черный перец – по вкусу.

Приготовление:

Промойте перцы и нарежьте их полосками. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите перцы и жарьте, помешивая, пока они не станут мягкими и слегка подрумянятся. Взбейте яйца в миске со щепоткой соли. Влейте их к жареным перцам. Уменьшите огонь и готовьте, пока яйца полностью не схватятся. По желанию добавьте черный перец.

Шаурма

Время: 20 минут

20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 листа лаваша;

– 300 граммов куриного филе;

– 1 помидор;

– 1 огурец;

– 100 граммов капусты (белокочанной или пекинской);

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки кетчупа;

– соль и перец – по вкусу;

– 1 столовая ложка растительного масла – для жарки.

Приготовление:

Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте мясо до золотистого цвета. Добавьте соль и перец по вкусу. Измельчите капусту, нарежьте помидор и огурец тонкими ломтиками. Натрите сыр на терке. Разложите лаваш на рабочей поверхности. На середину выложите капусту, затем мясо, овощи и посыпьте сыром. Полейте майонезом и кетчупом. Заверните шаурму: сначала сложите края, а затем плотно сверните рулетом. По желанию, обжарьте шаурму на сухой сковороде или гриле до хрустящей корочки.

Мясо в тандыре

Время: 1 час

1 час Порций: 2

Ингредиенты:

– 800 граммов говядины;

– соль по вкусу;

– копченая паприка;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Говядину нарежьте на порции толщиной 2 – 2,5 сантиметра. Мясо высушите салфеткой. Натрите стейки специями. Тандыр разогрейте до 80 градусов и поместите туда мясо. Когда пройдет 8 – 10 минут, переверните стейки и готовьте еще 10 минут. Достаньте мясо из тандыра и дайте ему "отдохнуть" минимум 15 минут. Лучше всего поместить его под крышку. Подавайте горячим с любимыми овощами.

Шоколадный торт

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов пшеничной муки;

– 200 граммов сахара;

– 50 граммов какао-порошка;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– пол чайной ложки соды;

– 2 яйца;

– 150 миллилитров молока;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 150 миллилитров кипятка.

Для крема:

– 200 миллилитров сливок (жирность 30%);

– 100 граммов шоколада.

Приготовление:

В миске смешайте муку, сахар, какао, разрыхлитель и соду. В другой миске взбейте яйца с молоком и маслом. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, тщательно перемешайте. Влейте кипяток и еще раз перемешайте тесто до однородности. Смажьте форму для выпекания маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35 – 40 минут. Готовность проверяйте зубочисткой – она должна выходить сухой. Для крема растопите шоколад на водяной бане и смешайте его со сливками. Оставьте крем остыть до комнатной температуры. Остудите готовый корж и разрежьте его пополам. Смажьте один корж кремом, накройте вторым и покройте торт кремом сверху.

Узнайте детали: любимое блюдо Дональда Трампа.