Они ничем не хуже драников: рецепт ароматных луковичников – в них влюбились соцсети

Деруны вполне заслуженно можно считать порцией концентрированного наслаждения. Но есть альтернатива, которая ничем не уступает оригиналу.

Если вы обожаете деруны, то просто обязаны попробовать луковые оладьи. Они не только легкие в исполнении, но и нереально вкусные. 24 Канал предлагает приготовить их по рецепту с ТикТок lanas_diet.

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Рецепт луковичных оладьий

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 5 луковиц;

– 3 большие картофелины;

– 2 яйца;

– 1 стакан муки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до мягкости. Добавьте к нему яйца, муку, соль и перец, тщательно перемешайте до однородной массы. Отдельно натрите картофель на мелкой терке, смешайте с луковой смесью и хорошо перемешайте еще раз. Выкладывайте полученное тесто ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Приятного аппетита!

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