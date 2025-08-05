Его обожают даже без мяса: легкий луковичник, который легко накормит всю семью в пост
- Луковый пирог – простой в приготовлении постный пирог.
- Это отличное решение для поста, ведь его обожают даже те, кто не представляет своей жизни без мяса.
Ароматный луковник – это настоящая находка для озабоченных хозяек. Готовится он быстро и легко, а ставить остатки в холодильник не придется.
Луковица станет отличным подарком для тех, кто придерживается поста, ведь даже без грамма мяса радует сытостью и вкусом. Впрочем, это отличное решение и для будней, когда хлопот хватает и стоять у плиты нет времени, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Как приготовить вкусный луковый пирог?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 4,5 стакана муки;
– 1 пачка сухих дрожжей;
– 1,5 стакана теплой воды;
– 0,5 стакана растительного масла;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка крахмала;
начинка:
– 1 килограмм лука;
– 50 – 70 миллилитров растительного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- В теплой воде растворяем дрожжи, соль и сахар. Добавляем масло и крахмал. Постепенно просеиваем муку и замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут.
- Лук чистим и нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем до золотистости, солим и перчим.
- Делим тесто на 6 частей. Первую выкладываем в смазанную форму и делаем бортики. Затем выкладываем часть начинки, повторяем слои несколько раз. Верх пирога смазываем маслом или яйцом.
- Выпекаем 30 минут при 190 градусах.
Приятного аппетита!
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