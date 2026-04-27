Эта скумбрия вкуснее лосося: гениальный рецепт малосольной рыбы: гениальный рецепт малосольной рыбы

Аппетитная рыбка станет замечательным дополнением для вашей трапезы. Не надо тратить много денег – вы сделаете шедевр из элементарной скумбрии.

Малосольная скумбрия – это отличная альтернатива лососю или другой дорогой рыбе. Она не требует особых навыков, но точно дополнит ваши кулинарные будни, рассказывает ютуб-канал MaxiFoodKazan.

Как засолить скумбрию?

Время : 20 минут + засолка

: 20 минут + засолка Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 – 2 скумбрии;

– 1,5 литра воды;

– 1 стакан соли;

– полстакана сахара;

– пол стакана уксуса;

– лук, лавровый лист, перец горошком, масло.

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні і корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває з 7 квітня до 6 травня.

Приготовление:

Рыбу выпотрошите, тщательно промойте (особенно брюшко) и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте тушку кусочками по 2 – 3 сантиметра. В холодной воде растворите соль, сахар и уксус, после чего погрузите в рассол рыбу под гнет на 3 – 4 часа. Слейте маринад, добавьте к скумбрии нарезанный кольцами лук, специи и залейте все маслом. Выдержите блюдо в холодильнике 10 – 12 часов до полной готовности.

Как выбирать скумбрию?

При выборе свежемороженой скумбрии в первую очередь смотрите на целостность кожицы и цвет спинки. Качественная рыба должна иметь четкий яркий рисунок без желтых пятен, которые свидетельствуют об окислении жира и старость продукта, рассказывает WP Kuchnia.

Поверхность должна быть ровной, без толстого слоя льда (глазури) или вмятин, указывающих на повторное замораживание. Также обратите внимание на глаза и жабры, если рыба с головой. Глаза должны быть светлыми и выпуклыми, а не впалыми или мутными.

