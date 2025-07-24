В них можно влюбиться: готовим малосольные цукини по рецепту Ярославского

Если друзья или родственники предлагают вам цукини – ни в коем случае не отказывайтесь. С этим рецептом готовить их будет самым удовольствием.

Малосольные цукини – это универсальная закуска, которая прекрасно дополнит любую трапезу. Немножко кулинарной магии – и она уже в вашем холодильнике. 24 Канал предлагает насладиться новым вкусом по рецепту знаменитого Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме. Кстати Такой и в ресторане не подадут: запекаем кабачок с сыром и красной рыбой Как приготовить малосольные цуккини: Время : 45 минут + несколько часов в холодильнике

: 45 минут + несколько часов в холодильнике Порций: 4 Ингредиенты:

– 900 граммов цуккини;

– 3 чайные ложки соли;

– 2 столовые ложки меда;

– 2,5 столовой ложки яблочного уксуса;

– 3 – 5 зубчиков чеснока;

– 2 ложки растительного масла;

– пол пучка укропа. Приготовление: Помойте кабачки, взвесьте необходимое количество и нарежьте тоненькими кружочками толщиной примерно 2 – 3 миллиметра. Переложите нарезанные кабачки в глубокую миску, посыпьте солью и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт. Оставьте овощи на 30 минут, чтобы они пустили сок. После этого хорошо отожмите кабачки руками, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавьте к ним жидкий мед, яблочный или винный уксус, ориентируйтесь на собственный вкус. Мелко нарежьте чеснок и укроп, добавьте в миску. Влейте немного масла и снова тщательно перемешайте все ингредиенты. Можно пробовать сразу, но лучше переложить закуску в контейнер, плотно закрыть и поставить в холодильник на несколько часов. После охлаждения вкус станет еще более насыщенным. Приятного аппетита! Дешевле лимонада и очень полезный: как сделать квас из цикория.