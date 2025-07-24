В них можно влюбиться: готовим малосольные цукини по рецепту Ярославского
- Знаменитый шеф Владимир Ярославский поделился рецептом малосольных цукини.
- Эта закуска легкая в приготовлении и идеально дополнит любое блюдо.
Если друзья или родственники предлагают вам цукини – ни в коем случае не отказывайтесь. С этим рецептом готовить их будет самым удовольствием.
Малосольные цукини – это универсальная закуска, которая прекрасно дополнит любую трапезу. Немножко кулинарной магии – и она уже в вашем холодильнике. 24 Канал предлагает насладиться новым вкусом по рецепту знаменитого Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме.
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Как приготовить малосольные цуккини:
- Время: 45 минут + несколько часов в холодильнике
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 900 граммов цуккини;
– 3 чайные ложки соли;
– 2 столовые ложки меда;
– 2,5 столовой ложки яблочного уксуса;
– 3 – 5 зубчиков чеснока;
– 2 ложки растительного масла;
– пол пучка укропа.
Приготовление:
Помойте кабачки, взвесьте необходимое количество и нарежьте тоненькими кружочками толщиной примерно 2 – 3 миллиметра.
Переложите нарезанные кабачки в глубокую миску, посыпьте солью и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт. Оставьте овощи на 30 минут, чтобы они пустили сок.
После этого хорошо отожмите кабачки руками, чтобы убрать лишнюю влагу.
Добавьте к ним жидкий мед, яблочный или винный уксус, ориентируйтесь на собственный вкус. Мелко нарежьте чеснок и укроп, добавьте в миску. Влейте немного масла и снова тщательно перемешайте все ингредиенты.
Можно пробовать сразу, но лучше переложить закуску в контейнер, плотно закрыть и поставить в холодильник на несколько часов. После охлаждения вкус станет еще более насыщенным.
Приятного аппетита!
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