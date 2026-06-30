30 июня, 13:30
Новая лучшая закуска лета: маринуем морковь к шашлыку и другим блюдам
Морковь – это не просто добавка к обжарке или салату. Немного усилий – и она превращается в просто невероятную закуску!
Маринованная морковь имеет все шансы стать вашей любимой закуской этим летом. Она идеально сочетается с любыми блюдами и прекрасно дополнит отдых на природе, рассказывает инстаграм karina_solodka.
К теме Не спешите резать редис в салат: на сковороде он удивит своим вкусом
Как замариновать морковь?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 – 3 моркови;
– укроп;
– чеснок;
– по желанию можно добавить имбирь, петрушку, острый перец;
маринад на банку объемом 0,5 литра:
– 125 миллилитров яблочного уксуса;
– 275 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка меда;
– соль.
Новая закуска станет вашей любимой: смотрите видео
Приготовление:
- Тщательно вымойте и очистите морковь от кожуры.
- Нарежьте её аккуратными удлинёнными палочками.
- Измельчите дополнительные ингредиенты по своему вкусу (например, порубите чеснок и свежий укроп).
- Утрамбуйте овощи в банку, стараясь заполнить емкость как можно плотнее.
- Для рассола смешайте в сотейнике или кастрюле воду, уксус, мёд и соль.
- Доведите смесь до кипения, тщательно перемешайте до полного растворения и залейте морковь горячим маринадом.
- Закройте банку и оставьте её в холодильнике на всю ночь для маринования.