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2 июля, 12:07
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Маринуем кабачки за час: рецепт любимой летней закуски

Лилия Имбировская-Сиваковская

Кабачки можно не только жарить и запекать. Вам наверняка понравится маринование – это возможность без особых усилий приготовить вкусную закуску.

Приготовление этой закуски сэкономит вам немало сил, ведь вам понадобятся лишь основные ингредиенты и около часа времени. Кабачки маринуются мгновенно, избавляя вас от необходимости долго ждать, рассказывает YouTube-канал "Вкусно и красиво дома".

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Как быстро замариновать кабачки?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 800 граммов кабачка;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 столовые ложки укропа;
– 2–3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка прованских трав;
– 1/4 чайной ложки черного перца крупного помола;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 столовые ложки бальзамического уксуса;
– 2 столовые ложки оливкового масла.

Прекрасная летняя закуска: смотрите видео

Приготовление:

  1. Промойте кабачки с зеленью, удалите хвостики и нарежьте овощи тонкими ломтиками.
  2. Переложите их в глубокую стеклянную посуду, хорошо посолите, перемешайте и оставьте на 30 – 40 минут, чтобы выделился сок.
  3. Мелко нарежьте укроп и другую любимую зелень.
  4. Приготовьте заправку, смешав в отдельной миске оливковое масло, бальзамический уксус, мед, выдавленный чеснок и специи.
  5. Слейте с кабачков весь лишний сок, добавьте к ним зелень и залейте готовым маринадом.
  6. Тщательно перемешайте закуску, накройте и отправьте в холодильник на 1 – 1,5 часа перед подачей.

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