Маринуем кабачки за час: рецепт любимой летней закуски

Кабачки можно не только жарить и запекать. Вам наверняка понравится маринование – это возможность без особых усилий приготовить вкусную закуску.

Приготовление этой закуски сэкономит вам немало сил, ведь вам понадобятся лишь основные ингредиенты и около часа времени. Кабачки маринуются мгновенно, избавляя вас от необходимости долго ждать, рассказывает YouTube-канал "Вкусно и красиво дома". Читайте также : Почему кукуруза теперь варится за 10 минут, а не за 3 часа, как раньше Как быстро замариновать кабачки? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 800 граммов кабачка;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 столовые ложки укропа;

– 2–3 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка прованских трав;

– 1/4 чайной ложки черного перца крупного помола;

– 1 столовая ложка меда;

– 2 столовые ложки бальзамического уксуса;

– 2 столовые ложки оливкового масла. Прекрасная летняя закуска: смотрите видео Приготовление: Промойте кабачки с зеленью, удалите хвостики и нарежьте овощи тонкими ломтиками. Переложите их в глубокую стеклянную посуду, хорошо посолите, перемешайте и оставьте на 30 – 40 минут, чтобы выделился сок. Мелко нарежьте укроп и другую любимую зелень. Приготовьте заправку, смешав в отдельной миске оливковое масло, бальзамический уксус, мед, выдавленный чеснок и специи. Слейте с кабачков весь лишний сок, добавьте к ним зелень и залейте готовым маринадом. Тщательно перемешайте закуску, накройте и отправьте в холодильник на 1 – 1,5 часа перед подачей.