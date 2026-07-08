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8 июля, 21:15
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Огурцы получаются просто как с бочки: популярный рецепт закуски, от которой все в восторге

Лилия Имбировская-Сиваковская

Маринованные огурчики не будут лишними ни на одном столе. И приготовить их можно так, как будто у вас есть дубовая бочка.

Вряд ли найдется что-то аппетитнее тех самых традиционных хрустящих огурчиков, вкус которых мгновенно возвращает в детство, когда бабушка доставала их из глубокой дубовой бочки в погребе. Их неповторимый пряный аромат, плотная мякоть и приятная естественная кислинка – это результат правильного процесса естественного брожения, рассказывает YouTube-канал "Смаколики Юли". А еще стоит попробовать огурчики, которые останутся хрустящими до зимы.

Как заквасить огурцы, как в бочке?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты: 
– 1,5–2 килограмма свежих огурцов; 
– 2–3 веточки укропа; 
– 4 зубчика чеснока; 
– несколько кусочков корня хрена; 
– 1 лист хрена;
– 2–3 вишневых или дубовых листа; 
– 2 столовые ложки соли на 1 литр воды.

Эти огурчики вас удивят: смотрите видео

Приготовление:

  1. Залейте огурцы холодной соленой водой, накройте крышкой и оставьте в комнате на 3 – 5 дней.
  2. Как только появится пена – брожение началось, поэтому банку можно перенести в погреб или холодильник.
  3. Чтобы огурчики приятно хрустели и оставались упругими, заливайте их ледяной водой, а квасить старайтесь в прохладе (лучше всего при +15 – +18 градусов).
  4. Также обязательно добавьте в банку листья хрена, вишни или дуба – содержащиеся в них природные дубильные вещества не дадут овощам размякнуть.

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