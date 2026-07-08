Огурцы получаются просто как с бочки: популярный рецепт закуски, от которой все в восторге

Маринованные огурчики не будут лишними ни на одном столе. И приготовить их можно так, как будто у вас есть дубовая бочка.

Вряд ли найдется что-то аппетитнее тех самых традиционных хрустящих огурчиков, вкус которых мгновенно возвращает в детство, когда бабушка доставала их из глубокой дубовой бочки в погребе. Их неповторимый пряный аромат, плотная мякоть и приятная естественная кислинка – это результат правильного процесса естественного брожения, рассказывает YouTube-канал "Смаколики Юли". А еще стоит попробовать огурчики, которые останутся хрустящими до зимы.

Как заквасить огурцы, как в бочке?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– 1,5–2 килограмма свежих огурцов;

– 2–3 веточки укропа;

– 4 зубчика чеснока;

– несколько кусочков корня хрена;

– 1 лист хрена;

– 2–3 вишневых или дубовых листа;

– 2 столовые ложки соли на 1 литр воды.

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Приготовление: