Вряд ли найдется что-то аппетитнее тех самых традиционных хрустящих огурчиков, вкус которых мгновенно возвращает в детство, когда бабушка доставала их из глубокой дубовой бочки в погребе. Их неповторимый пряный аромат, плотная мякоть и приятная естественная кислинка – это результат правильного процесса естественного брожения, рассказывает YouTube-канал "Смаколики Юли". А еще стоит попробовать огурчики, которые останутся хрустящими до зимы.
Как заквасить огурцы, как в бочке?
- Время: 30 минут
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– 1,5–2 килограмма свежих огурцов;
– 2–3 веточки укропа;
– 4 зубчика чеснока;
– несколько кусочков корня хрена;
– 1 лист хрена;
– 2–3 вишневых или дубовых листа;
– 2 столовые ложки соли на 1 литр воды.
Эти огурчики вас удивят: смотрите видео
Приготовление:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- Залейте огурцы холодной соленой водой, накройте крышкой и оставьте в комнате на 3 – 5 дней.
- Как только появится пена – брожение началось, поэтому банку можно перенести в погреб или холодильник.
- Чтобы огурчики приятно хрустели и оставались упругими, заливайте их ледяной водой, а квасить старайтесь в прохладе (лучше всего при +15 – +18 градусов).
- Также обязательно добавьте в банку листья хрена, вишни или дуба – содержащиеся в них природные дубильные вещества не дадут овощам размякнуть.