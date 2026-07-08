Навряд чи знайдеться щось апетитніше за ті самі традиційні хрусткі огірочки, смак яких миттєво повертає в дитинство, коли бабуся діставала їх із глибокої дубової діжки в погребі. Їхній неповторний пряний аромат, щільна м'якоть і приємна природна кислинка — це результат правильного процесу природного бродіння, розповідає ютуб-канал "Смаколики Юлі". А ще варто спробувати огірочки, які залишаться хрусткими до зими.
Як заквасити огірки як у бочці?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– 1,5 – 2 кілограми свіжих огірків;
– 2 – 3 парасольки кропу;
– 4 зубчики часнику;
– кілька шматочків кореня хрону;
– 1 лист хрону;
– 2 – 3 вишневих або дубових листки;
– 2 столові ложки солі на 1 літр води.
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Приготування:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Залийте огірки холодною солоною водою, прикрийте кришкою і залиште в кімнаті на 3 – 5 днів.
- Як тільки з'явиться піна – бродіння пішло, тож банку можна переносити в погреб або холодильник.
- Щоб огірочки приємно хрустіли й залишалися тугими, заливайте їх крижаною водою, а квасити намагайтеся в прохолоді (найкраще при +15 – +18 градусів).
- Також обов'язково киньте в банку листя хрону, вишні чи дуба – природні дубильні речовини в їхньому складі не дадуть овочам розм'якнути.