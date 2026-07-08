Навряд чи знайдеться щось апетитніше за ті самі традиційні хрусткі огірочки, смак яких миттєво повертає в дитинство, коли бабуся діставала їх із глибокої дубової діжки в погребі. Їхній неповторний пряний аромат, щільна м'якоть і приємна природна кислинка — це результат правильного процесу природного бродіння, розповідає ютуб-канал "Смаколики Юлі". А ще варто спробувати огірочки, які залишаться хрусткими до зими.

Як заквасити огірки як у бочці?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– 1,5 – 2 кілограми свіжих огірків;

– 2 – 3 парасольки кропу;

– 4 зубчики часнику;

– кілька шматочків кореня хрону;

– 1 лист хрону;

– 2 – 3 вишневих або дубових листки;

– 2 столові ложки солі на 1 літр води.

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Приготування: