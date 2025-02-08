Когда в кладовке не осталось: как приготовить маринованные огурцы за 10 минут

Если у вас дома не осталось маринованных огурцов, не нужно бежать в магазин, если они понадобятся. Вы легко можете приготовить упрощенный вариант за считанные минуты.

Есть рецепты, что для хозяек становятся не просто спасителями, но и делают из них настоящих кулинарных мастериц, которые быстро воспроизводят блюда, на которые другим нужно много времени. 24 Канал предлагает сохранить рецепт портала Ukr.Media и быстро приготовить маринованные огурцы, когда они будут нужны. Интересно Он может заменить ужин: простой салат из свеклы, который посоревнуется с винегретом Рецепт быстрых маринованных огурцов Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1 Ингредиенты:

– 1 огурец;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса;

– 2 столовые ложки воды;

– 1 чайная ложка сахара;

– щепотка соли;

– 1/2 чайной ложки куркумы. Приготовление: Тщательно вымойте огурцы и нарежьте их кружочками средней толщины. В керамическую или стеклянную миску налейте уксус и воду. Добавьте сахар, соль и куркуму (по желанию). Тщательно перемешайте до полного растворения сахара и соли. Выложите нарезанные огурцы в миску с маринадом. Поставьте миску в микроволновую печь на 6 – 7 минут при максимальной мощности. Через 2 – 3 минуты откройте микроволновку и перемешайте огурцы для равномерного прогревания. Достаньте миску с огурцами из микроволновки и дайте им полностью остыть. Для ускорения процесса охлаждения можно переложить огурцы на тарелку. Готовые маринованные огурчики можно подавать как закуску к любым блюдам. По желанию добавьте к ним мелко нарезанный лук и заправьте маслом. Приятного аппетита! Поможет обычное стекло: как проверить качество сметаны.