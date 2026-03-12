Укр Рус
12 марта, 20:05
3

Если цена на банку в магазине кусается: как замариновать шампиньоны дома за несколько минут

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Домашние маринованные шампиньоны можно приготовить за 30 минут из простых ингредиентов: шампиньоны, вода, уксус, масло, горчица, чеснок, сахар, соль, перец и лавровый лист.
  • Для салата с маринованными шампиньонами нужно отваренное куриное филе, твердый сыр, маринованные шампиньоны, помидоры, французская горчица, сухарики и майонез.

Маринованные шампиньоны давно стали привычным продуктом, но готовые банки в магазине часто стоят дороже, чем ожидаешь. Между тем дома их можно сделать без сложных этапов и из простых ингредиентов.

Домашний маринад позволяет сразу отрегулировать вкус – добавить больше горчицы, чеснока или специй. А уже готовые шампиньоны легко использовать не только как закуску, но и как основу для быстрого салата, сообщает Kruchkov.

Как приготовить маринованные шампиньоны дома?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1 килограмм шампиньонов; 
– 50 миллилитров воды; 
– 50 миллилитров уксуса 6%; 
– 50 миллилитров растительного масла; 
– 2 столовые ложки горчицы в зернах; 
– 3 зубчика чеснока; 
– 1 чайная ложка сахара; 
– 1 чайная ложка соли; 
– перец горошком по вкусу; 
– лавровый лист по вкусу.

Маринуем шампиньоны быстро и вкусно: рецепт

Приготовление:

  1. Шампиньоны хорошо промойте от грязи. Для этого залейте их водой, по желанию добавьте немного муки, промойте, слейте грязную воду, а затем еще раз промойте грибы чистой водой.
  2. Переложите шампиньоны в миску. В кастрюлю влейте воду, уксус и масло, добавьте горчицу в зернах, перец горошком, лавровый лист, чеснок, сахар и соль.
  3. Выложите в маринад грибы и поставьте на огонь. Перемешивайте, пока шампиньоны не начнут отдавать сок. Когда жидкости станет больше и она закипит, проварите грибы еще 7 – 8 минут.
  4. Затем выключите огонь, дождитесь остывания, переложите шампиньоны в емкость, залейте маринадом и оставьте на ночь в холодильнике.

Как приготовить салат с маринованными шампиньонами?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1 отварное куриное филе; 
– 160 граммов твердого сыра; 
– 1 банка маринованных шампиньонов; 
– 3 помидора; 
– 1 столовая ложка французской горчицы; 
– майонез по вкусу; 
– сухарики со сметаной и зеленью по вкусу.

Делаем салат, который вы полюбите: видео

@annasholkova Інгредієнти: Куряче філе відварене-1 шт Сир твердий-160 г Печериці мариновані-1 банка Помідори-3 шт Гірчиця французька-1 ст л Майонез Сухарики зі сметаною та зеленню #anetgotyeamlet #салат ♬ оригинальный звук - Анна

Приготовление:

  1. Отварное куриное филе нарежьте кусочками. Твердый сыр нарежьте кубиками.
  2. Маринованные шампиньоны, если они маленькие, можно оставить целыми, а более крупные – разрезать пополам.
  3. Перед тем, как нарезать помидоры, уберите из них мягкую серединку, чтобы салат не пустил лишнюю жидкость.
  4. Соедините куриное филе, сыр, шампиньоны и помидоры, добавьте французскую горчицу, сухарики со сметаной и зеленью, а затем заправьте майонезом.
  5. Перемешивайте салат непосредственно перед подачей, чтобы сухарики оставались хрустящими.

