Пикантная закуска или дополнение к салатам: как вкусно замариновать редиску

Маринованный редис точно должен быть в вашем холодильнике. Это дело нескольких минут, которое открывает много интересных опций.

Редис – прекрасное пикантное дополнение к множеству блюд, а если его замариновать, то эффект будет еще лучше. Как сделать это легко, быстро и без забот – рассказывает 24 Канал.

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Рецепт маринованного редиса

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 пучка редиса;

– 1,5 стакана воды;

– 1/3 стакана уксуса;

– пол столовой ложки масла;

– несколько зерен душистого перца;

– несколько зерен кориандра;

– 2,5 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Редис хорошо промойте, обрежьте хвостики и удалите ботву. Каждую редиску аккуратно наколите зубочисткой или вилкой, чтобы она лучше впитала маринад. В кастрюле доведите до кипения воду с добавлением уксуса и масла. После этого добавьте соль, сахар, а затем специи по вкусу. Поместите редис в кипящий маринад и варите около 5 минут. Затем уменьшите огонь до минимума и оставьте еще на несколько минут. После термообработки разложите редис по стерильным банкам, оставляя примерно 1 сантиметр до края, и залейте горячим маринадом. Плотно закройте крышками сразу после наполнения и дайте настояться не менее суток.

Приятного аппетита!

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