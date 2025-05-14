14 мая, 10:45
Пикантная закуска или дополнение к салатам: как вкусно замариновать редиску
Маринованный редис точно должен быть в вашем холодильнике. Это дело нескольких минут, которое открывает много интересных опций.
Редис – прекрасное пикантное дополнение к множеству блюд, а если его замариновать, то эффект будет еще лучше. Как сделать это легко, быстро и без забот – рассказывает 24 Канал.
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Рецепт маринованного редиса
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 пучка редиса;
– 1,5 стакана воды;
– 1/3 стакана уксуса;
– пол столовой ложки масла;
– несколько зерен душистого перца;
– несколько зерен кориандра;
– 2,5 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Редис хорошо промойте, обрежьте хвостики и удалите ботву.
- Каждую редиску аккуратно наколите зубочисткой или вилкой, чтобы она лучше впитала маринад.
- В кастрюле доведите до кипения воду с добавлением уксуса и масла. После этого добавьте соль, сахар, а затем специи по вкусу.
- Поместите редис в кипящий маринад и варите около 5 минут. Затем уменьшите огонь до минимума и оставьте еще на несколько минут.
- После термообработки разложите редис по стерильным банкам, оставляя примерно 1 сантиметр до края, и залейте горячим маринадом.
- Плотно закройте крышками сразу после наполнения и дайте настояться не менее суток.
Приятного аппетита!
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