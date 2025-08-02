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2 августа, 14:21
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Минимум времени и 2 ингредиента: готовим ягодный мармелад, который расхватают за секунды

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Мармелад – это сладости, которые никогда не теряют своей популярности. Их любят как дети, так и взрослые.
  • 24 Канал предлагает приготовить его дома – понадобится 10 минут времени и всего 2 ингредиента.

Попробовав один раз этот простой рецепт мармелада, захочется делать его почти каждый день. Таким образом можно и экспериментировать со вкусами – от черничного до клубничного.

Самое большое преимущество – минимум времени и ингредиентов. Как приготовить вкусный и полезный ягодный мармелад, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ua.news.

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Как приготовить ягодный мармелад из 2 ингредиентов?

  • Время: 10 минут (1 час на застывание)
  • Порции: 1

Ингредиенты: 
– 300 граммов любых ягод; 
– 5 граммов агар-агара.

Приготовление:

  1. Выбирайте самые сладкие ягоды, чтобы мармелад не был кислым. Разморозьте их, если замороженные и перебейте блендером в пюре. 
     
  2. Добавьте к ним агар-агар. Если ягоды кисловатые, то стоит подумать и о добавлении подсластителя.
     
  3. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Тогда проварите еще 2 минуты.
     
  4. После этого разлейте по формам и поставьте в холодильник для застывания на 1 час.

Приятного аппетита!

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