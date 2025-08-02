Попробовав один раз этот простой рецепт мармелада, захочется делать его почти каждый день. Таким образом можно и экспериментировать со вкусами – от черничного до клубничного.

Самое большое преимущество – минимум времени и ингредиентов. Как приготовить вкусный и полезный ягодный мармелад, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ua.news. Читайте также Вкуснятина, тающая во рту: нежнейший меренговый рулет с клубникой Как приготовить ягодный мармелад из 2 ингредиентов? Время: 10 минут (1 час на застывание)

10 минут (1 час на застывание) Порции: 1 Ингредиенты:

– 300 граммов любых ягод;

– 5 граммов агар-агара. Приготовление: Выбирайте самые сладкие ягоды, чтобы мармелад не был кислым. Разморозьте их, если замороженные и перебейте блендером в пюре.

Добавьте к ним агар-агар. Если ягоды кисловатые, то стоит подумать и о добавлении подсластителя.

Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Тогда проварите еще 2 минуты.

После этого разлейте по формам и поставьте в холодильник для застывания на 1 час. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: домашние желейные конфеты "Haribo", которые обожают дети.