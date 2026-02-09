Укр Рус
9 февраля, 23:45
Рецепт блинов на Масленицу: тесто на кипятке всегда получается идеальным

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Рецепт блинов на кипятке всегда дарит идеальный результат.
  • Основные ошибки при приготовлении блинов включают слишком активное вымешивание теста и чрезмерно горячую сковороду, что может повлечь их жесткость и разрывание.

Масленица – это неделя перед Великим постом, когда на столе появляются сытные и очень вкусные блюда. Именно в этот период традиционно готовят блины – как символ достатка, тепла и домашнего уюта.

Блины на Масленицу стоит печь хотя бы раз – это быстро и их сейчас приготовит каждый, ведь для этого нужна только сковорода, сообщает Тикток Foodblog_kristi. Удачное тесто – половина успеха, поэтому рецепт на кипятке ценят именно за стабильный результат.

Как приготовить блины на кипятке?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 4 яйца; 
– 500 миллилитров молока; 
– 250 миллилитров кипятка; 
– 250 граммов пшеничной муки; 
– 3 столовые ложки сахара; 
– 1/3 чайной ложки соли; 
– 4 столовые ложки растительного масла; 
– 0,5 чайной ложки соды; 
– ванилин или ванильный сахар – для сладких блинов.

Готовим вкусные блины, которые всегда удаются: видео

Приготовление:

  1. Блины по этому рецепту получаются тонкими и нежными, а если хотите немного толще – добавьте еще 20–30 граммов муки.
  2. Переложите яйца в миску, добавьте соль и сахар и тщательно перемешайте венчиком.
  3. Влейте половину порции молока, всыпьте муку и хорошо вымешайте массу до однородности без комочков, после чего добавьте остальное молоко.
  4. В кипяток всыпьте соду, быстро перемешайте и сразу влейте его в тесто, активно размешивая. По желанию добавьте ванилин или ванильный сахар.
  5. В конце введите растительное масло, еще раз перемешайте и отставьте тесто на 10 – 15 минут, чтобы оно "отдохнуло".
  6. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде на среднем огне, переворачивайте только тогда, когда тесто хорошо схватится и края подрумянятся.
  7. Залог удачных блинов – равномерно разогретая, качественная сковородка, поэтому не спешите. Готовьте с удовольствием и смакуйте с любовью.

Почему блины рвутся и не получаются нежными?

Чаще всего причина не в ингредиентах, а в технике приготовления, пишет Duesouth. Есть несколько типичных моментов, которые легко пропустить, но именно они портят результат.

Одна из самых распространенных ошибок – слишком активное вымешивание теста. Когда тесто долго и усердно перемешивают, в муке начинает активно работать глютен. В итоге блины становятся жесткими, плотными и легко рвутся во время переворачивания.

Тесто стоит перемешивать лишь до момента, когда сухие ингредиенты соединились с жидкими. Небольшие комочки – это нормально. Они исчезнут уже на сковороде. Чем меньше движений – тем нежнее результат.

Если сковорода слишком горячая, блинчик быстро схватывается снизу, но остается сырым внутри. Из-за этого он не успевает нормально пропечься и легко рвется. Оптимально разогревать сковороду на среднем огне несколько минут.

Простой тест – капля воды. Она должна шипеть и “бегать” по поверхности, но не исчезать мгновенно. Слишком сильный огонь здесь только мешает.

