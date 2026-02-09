Укр Рус
9 лютого, 23:45
3

Рецепт млинців на Масницю: тісто на окропі завжди виходить ідеальним

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт млинців на окропі завжди дарує ідеальний результат.
  • Основні помилки при приготуванні млинців включають занадто активне вимішування тіста і надмірно гарячу пательню, що може спричинити їх жорсткість і розривання.

Масниця – це тиждень перед Великим постом, коли на столі з’являються ситні та дуже смачні страви. Саме в цей період традиційно готують млинці – як символ достатку, тепла й домашнього затишку.

Млинці на Масляну варто пекти хоча б раз – це швидко і їх зараз приготує кожен, адже для цього потрібна тільки пательня, повідомляє Тікток Foodblog_kristi. Вдале тісто – половина успіху, тому рецепт на окропі цінують саме за стабільний результат.

Як приготувати млинці на кип'ятку? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6 

Інгредієнти: 
– 4 яйця; 
– 500 мілілітрів молока; 
– 250 мілілітрів кип’ятку; 
– 250 грамів пшеничного борошна; 
– 3 столові ложки цукру; 
– 1/3 чайної ложки солі; 
– 4 столові ложки рослинної олії; 
– 0,5 чайної ложки соди; 
– ванілін або ванільний цукор – для солодких млинців.

Готуємо смачні млинці, які завжди вдаються: відео 

Приготування: 

  1. Млинці за цим рецептом виходять тонкими та ніжними, а якщо хочете трохи товстіші – додайте ще 20–30 грамів борошна.
  2. Перекладіть яйця в миску, додайте сіль і цукор та ретельно перемішайте вінчиком.
  3. Влийте половину порції молока, всипте борошно й добре вимішайте масу до однорідності без грудочок, після чого додайте решту молока.
  4. У кип’яток всипте соду, швидко перемішайте та одразу влийте його в тісто, активно розмішуючи. За бажанням додайте ванілін або ванільний цукор.
  5. Наприкінці введіть рослинну олію, ще раз перемішайте та відставте тісто на 10 – 15 хвилин, щоб воно "відпочило".
  6. Смажте млинці на добре розігрітій сковороді на середньому вогні, перевертайте лише тоді, коли тісто добре схопиться і краї підрум’яняться.
  7. Запорука вдалих млинців – рівномірно розігріта, якісна сковорідка, тож не поспішайте. Готуйте із задоволенням і смакуйте з любов’ю. 

Чому млинці рвуться і не виходять ніжними? 

Найчастіше причина не в інгредієнтах, а в техніці приготування, пише Duesouth. Є кілька типових моментів, які легко пропустити, але саме вони псують результат. 

Одна з найпоширеніших помилок – занадто активне вимішування тіста. Коли тісто довго і старанно перемішують, у борошні починає активно працювати глютен. У підсумку млинці стають жорсткими, щільними і легко рвуться під час перевертання. 

Тісто варто перемішувати лише до моменту, коли сухі інгредієнти з’єдналися з рідкими. Невеликі грудочки – це нормально. Вони зникнуть уже на сковороді. Чим менше рухів – тим ніжніший результат. 

Якщо пательня занадто гаряча, млинець швидко схоплюється знизу, але залишається сирим усередині. Через це він не встигає нормально пропектися і легко рветься. Оптимально розігрівати пательню на середньому вогні кілька хвилин. 

Простий тест – крапля води. Вона має шипіти й “бігати” по поверхні, але не зникати миттєво. Надто сильний вогонь тут лише заважає.

