Блины на Масленицу стоит печь хотя бы раз – это быстро и их сейчас приготовит каждый, ведь для этого нужна только сковорода, сообщает Тикток Foodblog_kristi. Удачное тесто – половина успеха, поэтому рецепт на кипятке ценят именно за стабильный результат.

Как приготовить блины на кипятке?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 500 миллилитров молока;

– 250 миллилитров кипятка;

– 250 граммов пшеничной муки;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 0,5 чайной ложки соды;

– ванилин или ванильный сахар – для сладких блинов.

Приготовление:

Блины по этому рецепту получаются тонкими и нежными, а если хотите немного толще – добавьте еще 20–30 граммов муки. Переложите яйца в миску, добавьте соль и сахар и тщательно перемешайте венчиком. Влейте половину порции молока, всыпьте муку и хорошо вымешайте массу до однородности без комочков, после чего добавьте остальное молоко. В кипяток всыпьте соду, быстро перемешайте и сразу влейте его в тесто, активно размешивая. По желанию добавьте ванилин или ванильный сахар. В конце введите растительное масло, еще раз перемешайте и отставьте тесто на 10 – 15 минут, чтобы оно "отдохнуло". Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде на среднем огне, переворачивайте только тогда, когда тесто хорошо схватится и края подрумянятся. Залог удачных блинов – равномерно разогретая, качественная сковородка, поэтому не спешите. Готовьте с удовольствием и смакуйте с любовью.

Почему блины рвутся и не получаются нежными?

Чаще всего причина не в ингредиентах, а в технике приготовления, пишет Duesouth. Есть несколько типичных моментов, которые легко пропустить, но именно они портят результат.

Одна из самых распространенных ошибок – слишком активное вымешивание теста. Когда тесто долго и усердно перемешивают, в муке начинает активно работать глютен. В итоге блины становятся жесткими, плотными и легко рвутся во время переворачивания.

Тесто стоит перемешивать лишь до момента, когда сухие ингредиенты соединились с жидкими. Небольшие комочки – это нормально. Они исчезнут уже на сковороде. Чем меньше движений – тем нежнее результат.

Если сковорода слишком горячая, блинчик быстро схватывается снизу, но остается сырым внутри. Из-за этого он не успевает нормально пропечься и легко рвется. Оптимально разогревать сковороду на среднем огне несколько минут.

Простой тест – капля воды. Она должна шипеть и “бегать” по поверхности, но не исчезать мгновенно. Слишком сильный огонь здесь только мешает.

