Блины на Масленицу стоит печь хотя бы раз – это быстро и их сейчас приготовит каждый, ведь для этого нужна только сковорода, сообщает Тикток Foodblog_kristi. Удачное тесто – половина успеха, поэтому рецепт на кипятке ценят именно за стабильный результат.
Как приготовить блины на кипятке?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 500 миллилитров молока;
– 250 миллилитров кипятка;
– 250 граммов пшеничной муки;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 0,5 чайной ложки соды;
– ванилин или ванильный сахар – для сладких блинов.
Готовим вкусные блины, которые всегда удаются: видео
Приготовление:
- Блины по этому рецепту получаются тонкими и нежными, а если хотите немного толще – добавьте еще 20–30 граммов муки.
- Переложите яйца в миску, добавьте соль и сахар и тщательно перемешайте венчиком.
- Влейте половину порции молока, всыпьте муку и хорошо вымешайте массу до однородности без комочков, после чего добавьте остальное молоко.
- В кипяток всыпьте соду, быстро перемешайте и сразу влейте его в тесто, активно размешивая. По желанию добавьте ванилин или ванильный сахар.
- В конце введите растительное масло, еще раз перемешайте и отставьте тесто на 10 – 15 минут, чтобы оно "отдохнуло".
- Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде на среднем огне, переворачивайте только тогда, когда тесто хорошо схватится и края подрумянятся.
- Залог удачных блинов – равномерно разогретая, качественная сковородка, поэтому не спешите. Готовьте с удовольствием и смакуйте с любовью.
Почему блины рвутся и не получаются нежными?
Чаще всего причина не в ингредиентах, а в технике приготовления, пишет Duesouth. Есть несколько типичных моментов, которые легко пропустить, но именно они портят результат.
Одна из самых распространенных ошибок – слишком активное вымешивание теста. Когда тесто долго и усердно перемешивают, в муке начинает активно работать глютен. В итоге блины становятся жесткими, плотными и легко рвутся во время переворачивания.
Тесто стоит перемешивать лишь до момента, когда сухие ингредиенты соединились с жидкими. Небольшие комочки – это нормально. Они исчезнут уже на сковороде. Чем меньше движений – тем нежнее результат.
Если сковорода слишком горячая, блинчик быстро схватывается снизу, но остается сырым внутри. Из-за этого он не успевает нормально пропечься и легко рвется. Оптимально разогревать сковороду на среднем огне несколько минут.
Простой тест – капля воды. Она должна шипеть и “бегать” по поверхности, но не исчезать мгновенно. Слишком сильный огонь здесь только мешает.
